Así quedó la zona A con la derrota de Colón ante Ferro

La derrota en Caballito complicó las aspiraciones de Colón en la Zona A. Ferro se afianzó como líder y otros resultados lo ayudaron aún más

Colón arrancó la fecha 21 con el pie izquierdo. La derrota por 2-0 frente a Ferro en Caballito no solo significó un duro golpe desde lo futbolístico, sino que también tuvo un fuerte impacto en la tabla de posiciones de la Zona A de la Primera Nacional .

El conjunto de Caballito aprovechó la oportunidad para estirar diferencias en lo más alto del campeonato. Con el triunfo ante el Sabalero, Ferro llegó a 43 puntos y quedó cada vez más firme en la cima , sacándole ocho unidades de ventaja al Rojinegro, que permanece con 35 y perdió una gran posibilidad de seguir prendido en la pelea por el primer puesto.

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Más allá del traspié, algunos resultados del resto de la jornada evitaron que el panorama fuera aún más complejo para Colón. Ciudad Bolívar no pudo aprovechar la ocasión para descontar terreno e igualó como local frente a All Boys, mientras que Almirante Brown y Estudiantes de Caseros repartieron puntos tras empatar 0-0 en otro de los encuentros que seguía de cerca el conjunto santafesino.

De todas maneras, el gran beneficiado de la jornada fue Ferro. El Verdolaga no solo dio un golpe de autoridad ante uno de sus principales perseguidores, sino que también amplió la brecha en la cima y empieza a consolidarse como el rival a vencer en la Zona A.

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Para Colón, en cambio, el margen de error comienza a achicarse. Con ocho puntos de distancia respecto del líder y buena parte de la segunda rueda por delante, el equipo deberá reaccionar rápidamente si pretende volver a meterse de lleno en la lucha por el ascenso y evitar que el puntero se escape definitivamente.

La tabla de la zona A de la Primera Nacional