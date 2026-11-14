Colón venció a Midland, clasificó a cuartos de final y agiganta el sueño del ascenso

El Sabalero venció 1-0 a Midland y se metió en cuartos de final. El gol lo marcó Federico Rasmussen a los 39' del primer tiempo

Colón venció a Midland y se metió en cuartos de final.

Colón cumplió con la lógica, venció a Midland y se metió en cuartos de final. El Sabalero hizo los méritos para quedarse con el triunfo, sobre todo por lo hecho en la primera etapa. Fue 1-0 con gol de Federico Rasmussen.

Pese a tener la ventaja deportiva y poder especular con el resultado a su favor, Colón salió decidido a buscar el triunfo, presionando arriba y jugando en campo rival.

Y antes de los 2' dispuso de la primera chance, cuando Alan Bonansea de media vuelta dentro del área chica no alcanzó a rematar bien y el balón se fue desviado.

Mientras que a los 4' volvió a llegar con un centro desde la izquierda ejecutado por Ignacio Lago y el cabezazo de Darío Sarmiento que se fue por encima del travesaño.

Minutos despues, Colón dispuso de otra chance cuando Marcioni ingresando dentro del área no alcanzó a conectar bien y la pelota se perdió por el fondo de la cancha.

Sin embargo, la chance más clara llegaría a los 13' y la tuvo Midland, cuando Marcos Roseti metió un pase por arriba para habilitar a Ezequiel Bulacio quien encaró hacia el arco y su remate fue tapado por Tomás Giménez.

Por su parte, la opción más concreta para Colón fue a los 24' con un centro desde la izquierda de Julián Marcioni y el remate de Ignacio Lago que el arquero Mauro Leguiza alcanzó a tapar para mandar la pelota al córner.

La diferencia Colón la obtenía por el sector izquierdo ya que cada vez que Marcioni encaraba ganaba o le terminaban cometiendo una infracción, haciendo amonestar a dos jugadores rivales.

Cuando se jugaban 34' el que volvió a intentar fue Lago, en esta ocasión lo hizo ejecutando un tiro libre, pero el balón fue al medio del arco y Leguiza despejó hacia un costado.

Y a los 37' una vez más Marcioni marcó la diferencia a pura velocidad, encarando por izquierda y sacando un remate de derecha que Leguiza controló en dos tiempos.

Un minuto después, a los 38' Lago escapó por izquierda y metió un centro preciso para el cabezazo de Bonansea, pero Leguiza con un manotazo mandó la pelota al córner.

Los delanteros y los volantes no podían, pero sí Federico Rasmussen que a los 39' se encontró con la pelota dentro del área y metió un zurdazo para decretar el 1-0 muy merecido.

"Federico Rasmussen"



Por el gol del jugador de Colón ante Midland que hizo explotar al estadio. pic.twitter.com/9xpW232Rei — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 14, 2026

Lo pudo empatar Midland a los 44' con otra asistencia bárbara de Roseti, pero Ramiro Luna de frente al arco y sin oposición remató de zurda y nuevamente Giménez salvó al equipo con un manotazo para meter la pelota en el tiro de esquina.

Colón fue más que Midland de principio a fin, pero la realidad es que el equipo visitante dispuso de dos chances clarísimas pero falló en la definición y Giménez terminó siendo clave para sostener el triunfo parcial.

En el segundo tiempo aguantó el partido y aseguró la clasificación

A los 6' del segundo tiempo, Midland volvió a llegar cuando Ezequiel Bulacio de frente al arco y dentro del área remató, pero apareció Rasmussen para bloquear el disparo y mandar la pelota al tiro de esquina.

Cuando se jugaban 11' Iván Delfino movió el banco realizando dos variantes. Ingresaron Matías Muñoz e Ignacio Antonio para darle combatividad al medio y los que salieron fueron Federico Lértora (amonestado) y Darío Sarmiento.

Como era de suponer y con el resultado a favor, Colón bajó un poco la intensidad, Midland comenzó a manejar un poco más el balón pero sin inquietar a Giménez.

El equipo dirigido por Iván Delfino buscaba que corra el reloj, pero cuando aceleraba demostraba ser más peligroso que el elenco visitante.

Los minutos pasaban y Colón controlaba el juego y el resultado, aún cuando por momentos Midland encaraba por las bandas, pero no resolvía bien, demostrando su falta de jerarquía.

Cuando se jugaban 32' Delfino hizo ingresar a Sebastián Olmedo en lugar de Marcioni para conformar una línea de cinco defensores y no sufrir en los metros finales.

Y fue el paraguayo Olmedo el que salvó a Colón yendo al piso y alcanzando a tapar un remate de Matías Flores debajo del arco que luego controló Giménez.

En esos minutos finales, Midland acorraló a Colón, jugando en campo del equipo local, aunque sin tener la precisión que requería la situación para poder convertir.

A los 43' Midand estuvo cerca del empate con un disparo de media distancia de Marcos Roseti que pasó muy cerca del caño derecho del arco sabalero.

Mientras que a los 44' el que intentó fue Matías Abbruzzese con un remate desde afuera del área que se fue al lado del caño derecho del arco defendido por Giménez.

Ya en tiempo de descuento, Colón pudo aumentar el marcador, cuando Franco García eligió rematar en vez de cederle el balón a Ignacio Antonio quien estaba solo de frente al arco.

Colón obtuvo un triunfo necesario para seguir alimentando el sueño del ascenso. Jugó un buen primer tiempo, se quedó en el complemento, supo aguantar y se metió en cuartos de final.

Síntesis

Colón: 1-Tomás Giménez; 4-Mauro Peinipil, 2-Nicolás Thaller, 6-Federico Rasmussen, 3-Facundo Castet; 7-Agustín Toledo, 5-Federico Lértora; 8-Darío Sarmiento, 10-Ignacio Lago, 11-Julián Marcioni; 9-Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Midland: 1-Mauro Leguiza; 4-Isaías Andrada, 2-Genaro Cepeda, 6-Luciano Recalde, 3-Pablo Casarico; 11-Ramiro Luna, 8-Jesús Camaño, 5-Nicolás Violini, 10-Marcos Roseti; 7-Ezequiel Bulacio, 9-Facundo Marín. DT: Joaquín Iturrería.

Goles: PT 39' Federico Rasmussen (C).

Cambios: ST 0' Mariano Penepil x Cepeda (M), 11' Ignacio Antonio x Sarmiento (C), Matías Muñoz x Lértora (C), 18' Matías Flores x Camaño (M), 26' Valentino Madalón x Casarico (M), Matías Abbruzzese x Andrada (M), 32' Sebastián Olmedo x Marcioni (M), 37' Rodrigo Cao x Luna (M), 41' Zahir Ibarra x Peinipil (C), Franco García x Toledo (C).

Amonestados: Castet, Lértora, Bonansea (C), Andrada, Cepeda, Camaño, Bulacio, Roseti (M).

Árbitro: Juan Pablo Loustau.

Estadio: Brigadier López.