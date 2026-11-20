Santa Fe tendrá un fin de semana con nubosidad y posibles lluvias: el pronóstico extendido Se esperan jornadas con abundante nubosidad y probabilidad de lluvias dispersas durante este viernes y el sábado. Las temperaturas tendrán pocas variaciones, con máximas que rondarán los 27 y 28 grados. 20 de noviembre 2026 · 09:00hs

gentileza El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada y con una temperatura de 22.1º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 28°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, continua el predominio de una masa de aire cálido y húmedo desde el este/noreste, sumado con la acción de corrientes temporales de aire frío en superficie. Se observa además, la acción a niveles medios atmosféricos de una extensa onda de depresión en la región litoral, lo que permite el desarrollo de eventos de lloviznas y/o lluvias dispersas principalmente en la mañana de la jornada de hoy, no se descartan mejoramientos temporales. Esta situación volvería a repetirse en la tarde/noche de la jornada del sábado, mejorando temporalmente, y manteniéndose las condiciones con un cierto grado de inestabilidad por lo menos hasta comienzos de semana próxima. Con respecto a las temperaturas, no se espera una variación de los registros térmicos.

Sábado con cielo mayormente nublado a nublado y con condiciones relativamente estables a algo inestables. Probabilidad de lloviznas y/o lluvias débiles hacia la tarde/noche y con una temperaturas con poco cambio: mínima 19º y máxima 27º. Vientos leves de dirección sur, rotando a leves de dirección este.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UNO Santa Fe (@unosantafe) En tanto para el domingo se espera una jornada con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones relativamente estables y una temperaturas con poco cambio: mínima 18º y máxima 28º. Vientos leves a moderados de dirección sur. Por último lunes con cielo parcialmente nublado a nublado y con condiciones relativamente estables a algo inestables. Baja posibilidad de ocurrencia de lloviznas dispersas y una temperaturas con poco cambio: mínima 18º y máxima 28º . Vientos leves de dirección este/sureste. • LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal