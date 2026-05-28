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Copa Concejo 0.0%: presentaron un torneo en apoyo a los clubes locales

Es una iniciativa conjunta del Concejo Municipal, CCU y la Liga Santafesina de Fútbol. A través de una articulación público-privada, se acompañará al programa pedagógico Con Valores Ganamos Todos

Ovación

Por Ovación

28 de mayo 2026 · 08:31hs
En el patio de la Cervecería Santa Fe se realizó la presentación de la Copa Concejo 0.0%.

En el patio de la Cervecería Santa Fe se realizó la presentación de la Copa Concejo 0.0%.

En el marco de una alianza estratégica público-privada, el Concejo Municipal de Santa Fe, la Liga Santafesina de Fútbol y CCU Argentina presentaron oficialmente la Copa Concejo 0.0% - Disfrutá con responsabilidad. El torneo, cuyo lanzamiento tuvo lugar en el Patio de la Cervecería, nace con el objetivo de fortalecer a los clubes regionales y potenciar su rol como espacios de inclusión y desarrollo social.

A través de este acuerdo, las instituciones anunciaron su apoyo conjunto al Programa Provincial “Con Valores Ganamos Todos”, una iniciativa impulsada por la Liga Santafesina que ofrece capacitaciones gratuitas en diversas localidades de la provincia. El ciclo formativo está destinado a dirigentes, entrenadores y familias, abordando herramientas clave de pedagogía deportiva, conocimientos técnicos, preparación física y convivencia ciudadana.

El Torneo Copa Concejo 0.0%

La competencia cuenta con la participación de los 42 clubes afiliados a la Liga Santafesina de Fútbol y se disputará bajo el sistema de eliminación directa. Todos los encuentros se disputarán en el predio de la entidad deportiva.

El presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile, expresó que “siempre nos van a encontrar trabajando por una buena convivencia ciudadana. Esta acción que hoy estamos lanzando junto a CCU y la Liga tiene ese objetivo. Porque el deporte es un pilar fundamental para transmitir valores, respeto y trabajo en equipo. Y, además, queremos transmitir un mensaje claro: que se puede celebrar sin alcohol, fomentando el consumo responsable”.

Por su parte, el presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, destacó que “los clubes cumplen un rol fundamental dentro de la comunidad. Son espacios donde miles de chicos, chicas y familias encuentran pertenencia, formación y valores. Por eso es tan importante que el Estado, el sector privado y las instituciones deportivas puedan trabajar de manera articulada, entendiendo que invertir en los clubes también es invertir en la comunidad”.

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La presentaci&oacute;n cont&oacute; con la presencia de autoridades del Concejo Municipal, la Liga Santafesina y CCU. &nbsp;

La presentación contó con la presencia de autoridades del Concejo Municipal, la Liga Santafesina y CCU.

La acción colaborativa contempla el aporte de CCU Argentina para el desarrollo de los módulos educativos y la integración de activaciones institucionales durante las etapas finales del campeonato. Mediante la incorporación de Heineken 0.0% y su bebida isotónica Full Sport, se buscará acompañar el tradicional "tercer tiempo" de los deportistas y aficionados, promoviendo el concepto de disfrute responsable y el bienestar en los entornos sociales del fútbol.

"El deporte es un gran articulador social y en los clubes de las ligas se aprende mucho más que a jugar al fútbol. Por eso, desde CCU, nos parece clave apoyar el Programa Valores que propone estos espacios de formación y encuentro. Conectar estas experiencias con el disfrute que genera el fútbol en la región, y hacerlo de la mano de una alternativa como Heineken 0.0%, y nuestra isotónica Full Sport es una gran manera de estar cerca de nuestra comunidad", comentó Juan Pablo Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina.

A través de esta colaboración, CCU impulsa la cultura del encuentro, identificando al deporte amateur como un escenario clave donde el valor de compartir trasciende la competencia deportiva.

Concejo Copa clubes
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