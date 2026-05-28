El intendente de la localidad santafesina de Funes se toma licencia para ir al Mundial

Rolvider Santacroce confirmó que estará presente en los partidos de la primera ronda de la Selección nacional.

El intendente de la localidad santafesina de Funes , Rolvider Santacroce , pidió una licencia de 17 días para poder asistir al Mundial de fútbol , que se disputará desde el mes próximo en Estados Unidos, México y Canadá , ya que se trata de “una tradición personal”.

Santacroce remarcó que este año todavía no se tomó vacaciones y por tal motivo solicitó la licencia, que le fue concedida por el Concejo Deliberante de Funes , ubicada a unos 14 kilómetros al noroeste de Rosario .

“Voy a la primera ronda, a los primeros tres partidos”, comentó Santacroce, quien estará presente en los cotejos de la Selección argentina frente a Argelia, en Kansas City, y luego contra Austria y Jordania, ambos a disputarse en Texas, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, y en declaraciones a radio Cadena 3, el jefe comunal señaló que “son unos días, pero a mí me hace muy bien y lo necesito realmente, trabajo mucho. No tuve vacaciones, así que estoy esperando ansioso poder irme rápidamente”.

“Fui a seis mundiales: 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy”, remarcó Santacroce, quien viajará junto a un grupo de amigos: “Cada cuatro años nos olvidamos de todo y vamos a cada Mundial”, concluyó.