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Lanús golpeó primero en San Francisco y quedó a un paso de quebrar la serie

El “Granate” venció 63-62 a San Isidro en el Antonio Manno y se adelantó 1-0 en la final de La Liga Argentina. El segundo juego será este viernes, nuevamente en Córdoba.

Ovación

Por Ovación

28 de mayo 2026 · 07:59hs
Lanús golpeó primero en San Francisco y quedó a un paso de quebrar la serie

Lanús dio el primer gran golpe en la final de La Liga Argentina. Este miércoles por la noche, el equipo dirigido por Manuel Anglese derrotó 63 a 62 a San Isidro en el estadio “Antonio Manno” y se quedó con el primer punto de la serie, robándole así la ventaja de localía al conjunto cordobés.

En un partido de altísima tensión y definición dramática, el “Granate” supo reaccionar en momentos claves y terminó festejando gracias a un doble de Merchant a falta de 15 segundos para el cierre. Ahora, la serie continuará este viernes desde las 20.30, nuevamente en San Francisco, con transmisión en vivo de Básquet Pass.

Un arranque arrollador de San Isidro

El local comenzó mucho mejor, mostrando gran efectividad desde el perímetro. Con Mare y Saglietti como referentes ofensivos, San Isidro encontró fluidez en ataque y rápidamente tomó el control del marcador.

La intensidad y el acierto desde larga distancia le permitieron sacar una máxima de diez puntos (30-20) ya avanzado el segundo cuarto, generando la sensación de que podía quebrar el encuentro.

La reacción de Lanús cambió el partido

Pero Lanús reaccionó en el momento justo. El conjunto bonaerense ajustó defensivamente y metió un contundente parcial de 11-0 que modificó por completo el desarrollo del juego.

A partir de allí, el encuentro ingresó en una dinámica mucho más física y equilibrada, con defensas duras y ofensivas cada vez más trabadas. En ese contexto, San Isidro sufrió además un problema importante: Ortiz llegó rápidamente a la cuarta falta personal.

El dueño de casa también sintió la ausencia de Jerónimo Suñé, quien no pudo estar presente por un esguince de tobillo.

Un cierre cargado de dramatismo

Cuando parecía que San Isidro lograba despegarse nuevamente tras ponerse 51-43 a falta de 1:36 del cierre del tercer cuarto, apareció Franchino con un triple clave que dejó el marcador 51-48 y mantuvo con vida a Lanús.

El último parcial fue palo a palo y con un desenlace cambiante. Reinaudi clavó un triple decisivo para poner al frente a Lanús 59-56 a dos minutos del final, aunque Ortiz respondió enseguida con un doble y adicional para igualar el marcador en 59.

Más tarde, Buchaillot encendió al estadio con un tremendo triple a 48 segundos del cierre para devolverle la ventaja a San Isidro por 62-61. Sin embargo, el golpe final fue visitante: Merchant apareció en la anteúltima posesión y convirtió el doble que terminó sellando el triunfo granate por 63-62.

San Isidro tuvo la última bola del partido, pero ni Lambrisca ni Ortiz pudieron convertir en la ofensiva final.

Así, Lanús festejó un triunfo enorme en condición de visitante, quedó 1-0 arriba en la serie final y llegará fortalecido al segundo capítulo de una definición que promete ser apasionante.

Lanús San Francisco San Isidro
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