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Tigre se la juega ante Alianza Atlético para avanzar en la Sudamericana

Tigre será local de Alianza Atlético de Perú, desde las 21.30, en busca de un triunfo que le permita soñar con llegar a octavos de la Sudamericana.

28 de mayo 2026 · 07:47hs
Tigre se la juega ante Alianza Atlético para avanzar en la Sudamericana

Tigre recibirá este jueves a Alianza Atlético de Perú, por la sexta fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana, en busca de un triunfo que le permita soñar con avanzar a la próxima instancia.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio José Dellagiovanna, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el paraguayo David Ojeda, mientras que en el VAR estará el uruguayo Antonio García.

El "Matador de Victoria", que es dirigido por Diego Dabove, llega a este encuentro en una situación más que delicada, ya que tiene solo seis puntos, está obligado a ganar y además depende del otro resultado del grupo para avanzar a los playoffs.

Esto se debe a que en caso de ganar y que América de Cali de Colombia derrote a Macará de Ecuador, finalizará empatado con estos últimos, pero quedará tercero por criterio de desempate olímpico.

Sin embargo, si gana y Macará no pierde, el gran perjudicado será América de Cali, por lo que Tigre se meterá en los playoffs.

Del otro lado estará Alianza Atlético, que fue el equipo más débil en este grupo, solo sumó dos puntos y ya no tiene chances de avanzar de ronda.

Probables formaciones de Tigre y Alianza Atlético

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Ramón Arias, Federico Álvarez; Martín Garay, Jalil Elías, Bruno Leyes, Jabes Saralegui; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

Alianza Atlético: Eder Hermoza; Williams Guzmán, Román Suárez, José Luján, Jesús Mendieta; Franco Coronel, Stéfano Fernández, Jimmy Pérez, Hernán Lupu, Mariano Barreda; Sergio Quiroga. DT: Federico Urciuoli.

Hora: 21:30.

Árbitro: David Ojeda (Par).

VAR: Antonio García (Uru).

Estadio: José Dellagiovanna.

TV: ESPN y Disney+ Premium.

Tigre Alianza Sudamericana
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