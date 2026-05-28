Gran parte del territorio de Santa Fe sigue afectado por densos bancos de niebla y por ese motivo desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) difundieron un alerta por visibilidad reducida en las rutas de toda la región.
Alerta en rutas de Santa Fe por intensa niebla y baja visibilidad
Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial recomiendan postergar salidas a las rutas debido la niebla que cubre gran parte de Santa Fe
28 de mayo 2026 · 09:10hs
Qué consejos hay que tener en cuenta frente a la niebla
Ante ese panorama, la APSV recomendó postergar viajes, y de no ser posible eso, extremar precauciones como:
+ Reducir la velocidad.
+ Aumentar la distancia de frenado.
+ Circular con precaución.
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