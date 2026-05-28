Alerta en rutas de Santa Fe por intensa niebla y baja visibilidad

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial recomiendan postergar salidas a las rutas debido la niebla que cubre gran parte de Santa Fe

Gran parte del territorio de Santa Fe sigue afectado por densos bancos de niebla y por ese motivo desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) difundieron un alerta por visibilidad reducida en las rutas de toda la región.