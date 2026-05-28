Uno Santa Fe | Santa Fe | alerta

Alerta en rutas de Santa Fe por intensa niebla y baja visibilidad

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial recomiendan postergar salidas a las rutas debido la niebla que cubre gran parte de Santa Fe

28 de mayo 2026 · 09:10hs
Continúa la visibilidad reducida en rutas de toda la provincia.   

gentileza

Continúa la visibilidad reducida en rutas de toda la provincia. 

 

Gran parte del territorio de Santa Fe sigue afectado por densos bancos de niebla y por ese motivo desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) difundieron un alerta por visibilidad reducida en las rutas de toda la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/2059950482034950377&partner=&hide_thread=false

Qué consejos hay que tener en cuenta frente a la niebla

Ante ese panorama, la APSV recomendó postergar viajes, y de no ser posible eso, extremar precauciones como:

+ Reducir la velocidad.

+ Aumentar la distancia de frenado.

+ Circular con precaución.

• LEER MÁS: Santa Fe amaneció con niebla y humedad: qué dice el pronóstico para el fin de semana

alerta vial niebla rutas Santa Fe
Noticias relacionadas
avanza la limpieza de cables aereos en la peatonal san martin

Avanza la limpieza de cables aéreos en la peatonal San Martín

Mauricio Macri visitará la ciudad de Santa Fe el próximo 5 de junio

Mauricio Macri visitará la ciudad de Santa Fe el próximo 5 de junio

por que hay tanta niebla en santa fe: la explicacion meteorologica detras del fenomeno

Por qué hay tanta niebla en Santa Fe: la explicación meteorológica detrás del fenómeno

El intendente de la localidad santafesina de Funes, Rolvider Santacroce

El intendente de la localidad santafesina de Funes se toma licencia para ir al Mundial

Lo último

Medrán mete mano y perfila dos cambios en Colón para visitar a Almirante Brown

Medrán mete mano y perfila dos cambios en Colón para visitar a Almirante Brown

Barcelona busca dar el gran golpe del mercado con el fichaje de Julián Álvarez

Barcelona busca dar el gran golpe del mercado con el fichaje de Julián Álvarez

La Salle Jobson presentó la nueva indumentaria de rugby

La Salle Jobson presentó la nueva indumentaria de rugby

Último Momento
Medrán mete mano y perfila dos cambios en Colón para visitar a Almirante Brown

Medrán mete mano y perfila dos cambios en Colón para visitar a Almirante Brown

Barcelona busca dar el gran golpe del mercado con el fichaje de Julián Álvarez

Barcelona busca dar el gran golpe del mercado con el fichaje de Julián Álvarez

La Salle Jobson presentó la nueva indumentaria de rugby

La Salle Jobson presentó la nueva indumentaria de rugby

La baja de nacimientos impacta en las clínicas de Santa Fe y pone en revisión las áreas de neonatología

La baja de nacimientos impacta en las clínicas de Santa Fe y pone en revisión las áreas de neonatología

Juan Manuel Cerúndolo dio el batacazo del año y eliminó a Sinner en Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo dio el batacazo del año y eliminó a Sinner en Roland Garros

Ovación
Juan Manuel Cerúndolo dio el batacazo del año y eliminó a Sinner en Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo dio el batacazo del año y eliminó a Sinner en Roland Garros

Apertura A2: se juegan los cuartos de final a partido único

Apertura A2: se juegan los cuartos de final a partido único

La Salle Jobson presentó la nueva indumentaria de rugby

La Salle Jobson presentó la nueva indumentaria de rugby

Sanjustino alcanzó a La Perla del Oeste en la cima del Apertura Polaca Burtovoy

Sanjustino alcanzó a La Perla del Oeste en la cima del Apertura Polaca Burtovoy

Santa Fe cayó de local en Sauce Viejo en un amistoso de carácter internacional

Santa Fe cayó de local en Sauce Viejo en un amistoso de carácter internacional

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!