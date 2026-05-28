Unión, entre la autocrítica y los reclamos: Coutaz habló de Madelón, Racing y el futuro del club

El prosecretario rojiblanco analizó el semestre futbolístico, reconoció las dificultades económicas del fútbol argentino y fue tajante con Racing por las deudas pendientes.

En medio de un receso largo y con varios frentes abiertos, Unión atraviesa semanas decisivas tanto en lo deportivo como en lo institucional. Mientras la dirigencia trabaja en la continuidad del cuerpo técnico, el armado del plantel y el mercado de pases, también sigue de cerca cuestiones económicas sensibles vinculadas a transferencias y cobros pendientes.

En ese contexto, el prosecretario Horacio Coutaz brindó una extensa entrevista en LT9 (AM 1150), donde repasó la actualidad rojiblanca y dejó varias definiciones fuertes sobre la realidad del club.

“El año de Unión fue muy bueno”

A la hora de analizar la campaña deportiva, Coutaz defendió el recorrido realizado por el equipo y pidió no quedarse solamente con la última imagen de la eliminación ante Belgrano.

“Muchas veces una campaña es como un videoclip, uno termina quedándose con las últimas imágenes. Pero cuando hacés un análisis más profundo, el año de Unión ha sido muy bueno”, afirmó.

Belgrano Unión Mateo Del Blanco @Belgrano

En esa línea, destacó que el equipo logró sostener competitividad en todos los frentes y recordó las campañas recientes que mantuvieron al Tatengue en puestos de protagonismo.

“Unión compitió en todas las competencias, clasificó segundo el torneo pasado, llegó a instancias decisivas y perdió con el que terminó siendo campeón. Obviamente uno siempre quiere más, pero el camino es este: crecimiento paulatino y mejora torneo tras torneo”, sostuvo.

La continuidad de Madelón y el armado del plantel

Uno de los principales temas de agenda sigue siendo el futuro de Leonardo Madelón. Sobre eso, Coutaz evitó dar precisiones definitivas, aunque reconoció que es la prioridad inmediata de la dirigencia.

“Primero hay que definir la continuidad del cuerpo técnico. Sobre eso ya viene trabajando la secretaría técnica y después se evaluarán las necesidades del plantel”, explicó.

Leonardo Madelón UNO Santa Fe | José Busiemi

Además, remarcó que el contexto económico del fútbol argentino obliga a actuar con cautela y creatividad.

“La economía del fútbol argentino está muy complicada, la cadena de pagos está bastante rota. Habrá que abusar del ingenio y ver cómo se mueve el mercado”, indicó.

También dejó en claro que Unión necesitará concretar ventas para sostener el modelo deportivo y económico. “Como todos los clubes argentinos, necesitamos una o dos ventas por año”, reconoció.

Racing, Balboa y una fuerte crítica

Uno de los tramos más duros de la entrevista estuvo vinculado al conflicto con Racing por las operaciones de Adrián Balboa y Juan Ignacio Nardoni.

Coutaz confirmó que Unión ya realizó presentaciones formales ante la Cámara de Resolución de Disputas de AFA y cuestionó con firmeza el comportamiento de la dirigencia académica.

Balboa Nardoni.jpg

“Racing nos confronta todas las vías de información. No solo no paga, sino que tampoco entrega documentación clara”, disparó.

Además, aseguró que Unión todavía no recibió dinero correspondiente a algunas operaciones y que el club santafesino seguirá todas las vías legales necesarias.

“No hemos recibido un solo peso de lo que nos corresponde por algunas transferencias. Queremos cobrar lo que es de Unión y saber efectivamente cuál fue el monto real de las operaciones”, remarcó.

El valor de las inferiores y el futuro económico

Coutaz también puso el foco en el trabajo formativo y en la necesidad de seguir potenciando el patrimonio futbolístico del club.

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“Unión jugó con una de las defensas más jóvenes del torneo y eso tiene un enorme valor. Los chicos necesitan experiencia y el club viene invirtiendo mucho en inferiores”, destacó.

Y cerró con una reflexión sobre el escenario actual del fútbol argentino: “Para clubes como Unión, formar y vender jugadores no es una opción, es una necesidad para sostenerse y seguir creciendo”.