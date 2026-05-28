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Avanza la fase eliminatoria de la Copa Concejo Santa Fe

Los Canarios, El Pozo y la Vecinal Gálvez consiguieron el pasaje al cuadro principal de la Copa Concejo 0.0% que organizan la Liga Santafesina y el cuerpo legislativo local

Ovación

Por Ovación

28 de mayo 2026 · 08:47hs
Los Canarios de barrio los Troncos superó a Peñaloza y continúa en la Copa Concejo.

fotos gentileza Mauricio Vergara (Fútbol de Santa Fe).

Los Canarios de barrio los Troncos superó a Peñaloza y continúa en la Copa Concejo.

Este miércoles por la noche continuó la disputa de la Fase Eliminatoria del torneo creado por la Liga Santafesina junto a CCU y el Concejo de Santa Fe: En el predio Nery Pumpido, Los Canarios, el aurinegro y el azulgrana eliminaron a Defensores de Peñaloza, Pucará y Arroyo Leyes, respectivamente, y se metieron en los dieciseisavos de final de la Copa Concejo. La próxima semana se disputarán otros cuatro cotejos, entre el martes 2 y el miércoles 3 de junio.

Los Canarios festejó en el predio Nery Pumpido

En una noche muy fría se produjo en el predio Nery Pumpido la continuidad de la etapa eliminación directa entre los equipos de la segunda división de los cuales diez de los veinte accederán al cuadro principal de la copa creada por CCU, el Concejo de Santa Fe y la Liga Santafesina en procura del consumo responsable y de los valores genuinos del deporte.

En la cancha 2 del predio ubicado en Monte Vera, Los Canarios se impuso a Defensores de Peñaloza por 2 a 0 bajo el arbitraje de Leandro Rotela de correcto desempeño. Se trató de un cotejo muy parejo, en el cual el elenco de barrio los Troncos golpeó en los momentos indicados y se llevó el pasaje a la próxima instancia. Los goles para el conjunto dirigido por Víctor Mathier fueron conseguidos en el segundo tiempo por el ingresado Esteban Centurión y el otro suplente que saltó al campo de juego en el complemento, Alexis Duró.

En la noche del martes, El Pozo superó en los penales a Pucará de barrio Transporte por 5 a 4 tras haber igualado 2 a 2 en el período reglamentario. Los goles para el Cacique los consiguió Nahuel Machado, mientras que para los del barrio ubicado a la vera de la ruta nacional 168 los hicieron Tomás Medrano y Leandro Ferreira. Por su parte, Vecinal Gálvez de Sauce Viejo doblegó por 2 a 0 a Atlético Arroyo Leyes con goles de Brian Lobos y Caetano Palacios.

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Defensores de Pe&ntilde;aloza hizo un gran esfuerzo pero se vio superado en el segundo tiempo ante los Canarios.

Defensores de Peñaloza hizo un gran esfuerzo pero se vio superado en el segundo tiempo ante los Canarios.

El próximo martes 2 de junio, a las 20, jugarán Banco Provincial con Floresta, y a las 22, lo harán Santa Fe Fútbol con Los Juveniles de Santa Rosa de Calchines. El miércoles 3 de junio, a las 20, se cruzarán Defensores de Alto Verde con Deportivo Agua, y a las 22, lo harán El Cadi de Rincón con Atenas de Santo Tomé.

Resta definir fecha de disputa los siguientes cruces: San Cristóbal con Don Salvador, Nuevo Horizonte con Loyola, y Belgrano de Coronda con Los Piratitas de Santo Tomé.

Recordemos que este será un torneo que se disputará paralelamente a los campeonatos oficiales de Primera y Segunda División y al que lo jugarán los 42 clubes afiliados. Constará de una etapa inicial en la que se cruzarán los 20 cuadros de la B bajo el sistema de eliminación directa a un partido.

Los 10 que clasifiquen al cuadro principal disputarán junto a las 22 instituciones de la A los dieciseisavos de final, también con series de juego único y con el predio Nery Alberto Pumpido como escenario.

Copa Concejo Santa Fe
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