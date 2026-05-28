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Boca, a todo o nada frente a Universidad Católica para seguir en la Libertadores

Boca recibirá desde las 21.30 a Universidad Católica, en La Bombonera, con la obligación de ganar para pasar a octavos de final de la Libertadores.

Ovación

Por Ovación

28 de mayo 2026 · 07:42hs
Boca, a todo o nada frente a Universidad Católica para seguir en la Libertadores

Boca recibirá este jueves a la Universidad Católica de Chile, por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con la obligación de ganar para meterse en los octavos de final.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará su compatriota David Rodríguez.

Boca llega a este encuentro en un momento más que delicado, ya que arrastra tres partidos sin ganar en esta Copa Libertadores y está obligado a sumar de a tres para clasificar a los octavos de final.

En la última fecha, los dirigidos por Claudio Úbeda protagonizaron un discreto empate como local por 1-1 frente a Cruzeiro de Brasil, en un encuentro donde disputaron gran parte del segundo tiempo con un jugador más.

De cara a este enfrentamiento, Boca no podrá contar con varias de sus figuras, como el mediocampista Santiago Ascacíbar, quien debe cumplir una fecha de suspensión, además del delantero uruguayo Miguel Merentiel, este último lesionado.

Universidad Católica, por su parte, lidera con 10 puntos, aunque una derrota complicaría seriamente su panorama y pasaría a depender de lo que ocurra entre Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Ecuador.

Las posibles formaciones de Boca y Universidad Católica

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.

  • Copa Libertadores
  • Grupo D
  • Boca (Arg) - Universidad Católica (Chi)
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Wilmar Roldán (Col)
  • VAR: David Rodríguez (Col)
  • Hora: 21:30. TV: Fox Sports y Disney+ Premium

Boca Universidad Católica Libertadores
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