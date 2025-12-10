Copa Santa Fe: se cerró la temporada de atletismo con grandes actuaciones en Rosario

En la última fecha de la Copa Santa Fe de atletismo, en Rosario, Santa Fe fue subcampeón, mientras que Velocidad y Resistencia tuvo un destacado desempeño

Brian López de Humboldt ganó las tres etapas de la Copa Santa Fe en salto en largo.

La tercera y última fecha de la Copa Santa Fe tuvo lugar en el histórico estadio “Jorge Newbery” de Rosario, donde el atletismo provincial volvió a mostrar su jerarquía con pruebas de alto nivel y campeones que ratificaron su dominio a lo largo del certamen. La competencia fue impulsada por el gobierno de la provincia de Santa Fe y se enmarca en la preparación rumbo a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, organizados por la Organización Deportiva Suramericana (Odesur).

Uno de los hechos más destacados fue la consagración invicta de los especialistas en Salto en Largo: Brian López (VYR) y Leila Garetto (CAUSF). Ambos ganaron las tres fechas del torneo y cerraron su campaña con triunfos contundentes. López volvió a imponerse entre los varones con 6.74 metros, mientras que Garetto dominó la prueba femenina con 5.40 metros, reafirmando su supremacía en la disciplina.

Tras la sumatoria de puntajes, la Copa Santa Fe quedó en manos de la Asociación Rosarina de Atletismo (ARDA), con 851 unidades, que celebró el título en su propia casa y coronó una temporada sólida en todas las categorías. Sus escoltas fueron la Asociación Santafecina de Atletismo (ASA) con 763 y la Asociación Noroeste Santafecina de Atletismo (ANSA) con 190 puntos.

Además, la jornada contó con la presencia de figuras destacadas del atletismo nacional: Germán Chiaraviglio, uno de los mejores atletas de la historia argentina y padrino de la Copa Santa Fe, y Juan Alberto Scarpin, presidente de la Federación Santafesina de Atletismo y Director del Centro de Desarrollo de Atletismo Sudamericano, quienes acompañaron la ceremonia de cierre y premiación.

Más detalles de la Copa Santa Fe de atletismo

En cuanto al ranking global por clubes, en la rama masculina, el ganador fue Sonder de Rosario con 323 puntos, seguido por Velocidad y Resistencia de Santa Fe con 270, Unión de San Guillermo quedó tercero con 116 puntos. Más atrás se ubicaron Espacio de Formación Atlética 75, CPYC de Rosario 67, NA 61 y Club Sunchales de Santa Fe 45.

En la rama femenina, el triunfador resultó Velocidad y Resistencia de Santa Fe 343, Sonder de Rosario 241, Espacio de Formación Atlética 84, Atenas de Rosario 60, Unión de San Guillermo y CPYC 47, Unión de Santa Fe 46, Atletas del Litoral de Santa Fe 38, y Club Sunchales de Santa Fe 35.

image Leila Garetto de Unión de Santa Fe cumplió una destacada actuación en Rosario.

En cuanto al ranking de asociaciones, el campeón fue ARDA de Rosario con 851, seguido por la Asociación Santafesina (ASA) 763, Asociación Noroeste Santafesino 190, Asociación Reconquístense (ARA) 183, Asociación de Atletismo Departamento Castellanos (ADACA) 105 y Asociación Atlética Sur Santafesino 37.

En relación a los resultados por pruebas, en la rama masculina, en 100 metros, el santafesino Juan Pablo Badio quedó quinto, Andrés Mendoza de Velocidad y Resistencia quedó tercero en 400 metros, y Lautaro Ocampo primero en 800 metros. En los 400 metros con vallas, Andrés Mendoza fue primero, y Elías Marani de Atletas del Litoral fue tercero en salto en alto.

En salto en largo, Brian López de Velocidad y Resistencia fue el ganador, al igual que en las dos primeras etapas, el deportista oriundo de Humboldt, tuvo una destacada actuación. El segundo lugar fue para Agustín Hanrard. En salto con garrocha, Joaquín Prosperi de Santa Fe fue octavo, mientras que el rosarino Lautaro Gómez fue el ganador. En lanzamiento de jabalina, Ignacio Fontana de Santa Fe fue el ganador, seguido por Kevin Ávila, también de la ASA, pero entrenado por Gustavo Aguirre.

image Las representantes de Velocidad y Resistencia tuvieron buenos rendimientos en Copa Santa Fe.

En mujeres, en los 100 metros, Agustina Wihjeln de Velocidad y Resistencia fue segunda y Paula Leiva, cuarta, ambas entrenadas por el profesor Nicolás Camargo. En los 200, Agustina fue segunda y Paula, tercera. En los 400, Etel Mutazzi y Jasmín Pumpido, ambas de Atletas del Litoral, quedaron séptima y octava, respectivamente.

En los 400 metros con vallas, Luciana Ferreyra de Santa Fe quedó primera, mientras que Catalina Wilhjelm quedó cuarta, y Constanza Ulla Lupotti, fue quinta. En salto en alto, Milagros Lamagni, entrenada por Maxi Troncoso, fue la ganadora, tercera quedó Denise Garetto de Unión, y sexta, Julia Bayo de Atletas del Litoral.

image La Copa Santa Fe de Atletismo tuvo como campeón a la Asociación Rosarina.

En salto en largo, Leila Garetto de Velocidad y Resistencia fue primera, segunda, otra representante del Rayito, Luciana Ferreyra, ambas entrenadas por Andrés Mendoza, y cuarta, quedó Denise Garetto de Unión de Santa Fe. En salto con garrocha, el dominio fue absoluto de los representantes de Velocidad y Resistencia: la primera fue Milagros Lamagni, seguida por Paula Gómez Iriondo, Camila Mussio fue tercera y Dafne Faccioli quedó cuarta. La experimentada Aldana Garibaldi, quedó quinta.

En lanzamiento de bala, Valentina Gosteli de Humboldt, entrenada por Nacho Fontana, fue segunda, mientras que Milagros Lamagni de Velocidad y Resistencia quedó tercera, y cuarta, Dafne Faccioli. En lanzamiento de jabalina, Dafne Faccioli quedó tercera y Milagros Lamagni, ambas entrenadas por Maxi Troncoso, finalizó quinta.