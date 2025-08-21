Copa Santa Fe U13: Almagro buscará ser campeón en Casilda

El venidero fin de semana, con la participación de Almagro, se disputará el cuadrangular final de la Copa Santa Fe U13 rama masculina

Jugarán todos contra todos en el gimnasio Planchado Marcuzzi de Alumni (Casilda), elenco anfitrión en esta definición, la primera de las pautadas desde el regreso del certamen.