Copa Santa Fe U13: Almagro buscará ser campeón en Casilda

El venidero fin de semana, con la participación de Almagro, se disputará el cuadrangular final de la Copa Santa Fe U13 rama masculina

21 de agosto 2025 · 11:31hs
Se viene el cuadrangular final para definir el campeón de la Copa Santa Fe, categoría U13, rama masculina, con la presencia de Almagro.

Jugarán todos contra todos en el gimnasio Planchado Marcuzzi de Alumni (Casilda), elenco anfitrión en esta definición, la primera de las pautadas desde el regreso del certamen.

COPA SANTA FE U13 - CUADRANGULAR FINAL

En cancha de Alumni (Casilda) - Gimnasio Planchado Marcuzzi

Sábado 23 de agosto

10.30 Almagro vs. Centro Recreativo (Calchaquí)

12.30 Alumni vs. Santa Paula (Gálvez)

18.30 Perdedor P1 vs. Perdedor P2

20.30 Ganador P1 vs. Ganador P2

Domingo 24 de agosto

10.30 Ganador P1 vs. Perdedor P2

12.30 Ganador P2 vs. Perdedor P1

