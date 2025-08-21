Se viene el cuadrangular final para definir el campeón de la Copa Santa Fe, categoría U13, rama masculina, con la presencia de Almagro.
Copa Santa Fe U13: Almagro buscará ser campeón en Casilda
El venidero fin de semana, con la participación de Almagro, se disputará el cuadrangular final de la Copa Santa Fe U13 rama masculina
Por Ovación
21 de agosto 2025 · 11:31hs
Jugarán todos contra todos en el gimnasio Planchado Marcuzzi de Alumni (Casilda), elenco anfitrión en esta definición, la primera de las pautadas desde el regreso del certamen.
COPA SANTA FE U13 - CUADRANGULAR FINAL
En cancha de Alumni (Casilda) - Gimnasio Planchado Marcuzzi
Sábado 23 de agosto
10.30 Almagro vs. Centro Recreativo (Calchaquí)
12.30 Alumni vs. Santa Paula (Gálvez)
18.30 Perdedor P1 vs. Perdedor P2
20.30 Ganador P1 vs. Ganador P2
Domingo 24 de agosto
10.30 Ganador P1 vs. Perdedor P2
12.30 Ganador P2 vs. Perdedor P1