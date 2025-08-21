Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Oficial Prefederal: festejos a domicilio de Gimnasia y Sanjustino

Gimnasia batió en el Malvicino a Unión A, en tanto Sanjustino hizo lo propio con El Quillá, en la continuidad de la 5ª fecha del Torneo Oficial Prefederal

21 de agosto 2025 · 07:47hs
Gimnasia doblegó a Unión A y sigue como puntero en su zona del Torneo Oficial Prefederal.

Gimnasia doblegó a Unión A y sigue como puntero en su zona del Torneo Oficial Prefederal.

La Fecha 5 del Torneo Oficial Prefederal tuvo dos cotejos en la noche del miércoles, ambos con éxitos de los elencos visitantes.

En el Coloso del Lago, Sanjustino superó a El Quillá por 68 a 55, mientras que en el Ángel Malvicino, Gimnasia doblegó a Unión A por 70 a 64.

Asimismo, CUST B batió 71-64 a Alumni en el comienzo de la Fecha 6 de la zona A2.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 5 - ZONA A

Martes 19 de agosto

CUST A 57 (Guido Baldani 15) - Almagro A 84 (Matías Felcaro 19)

Miércoles 20 de agosto

El Quillá 55 (Agustín Alvarez 20) - Sanjustino 68 (Ignacio Paz 12)

Jueves 21 de agosto

21.30 Rivadavia vs. Unión (SF) B

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 5 - ZONA B

Miércoles 20 de agosto

Unión (SF) A 64 (Lautaro Pascual 25) - Gimnasia 70 (Tomás Gómez 27)

Jueves 21 de agosto

21.30 Alma Juniors vs. Banco Provincial

21.30 Colón (SJ) vs. Regatas (SF)

Posiciones Zona A: Almagro A 10 (5-0); Sanjustino 7 (2-3); Rivadavia y El Quillá 6 (2-2); CUST A 6 (1-4) y Unión B 5 (2-1)

Posiciones Zona B: Gimnasia 9 (4-1); Unión A 7 (2-3); Alma Juniors y Colón (SJ) 6 (2-2); Regatas (SF) y Banco 5 (1-3)

Oficial 2

TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 6

Miércoles 20 de agosto

CUST B 71 (Ignacio Guidi 14) - Alumni 64 (Luciano Torren 19)

Jueves 21 de agosto

21.30 Colón (SF) vs. Almagro B

21.30 Kimberley vs. Santa Rosa

21.30 Macabi vs. UNL

21.30 Regatas Coronda vs. República del Oeste

Libre: Centenario

TABLA DE POSICIONES

Alumni 9 (3-3); Colón (SF) y República del Oeste 8 (4-0); Regatas Coronda y Macabi 8 (3-2), Almagro B 7 (3-1); CUST B 7 (2-3); Kimberley 6 (2-2); UNL 5 (1-3); Centenario 5 (0-5); Santa Rosa 3 (0-3)

