Oficial Prefederal: festejos a domicilio de Gimnasia y Sanjustino

La Fecha 5 del Torneo Oficial Prefederal tuvo dos cotejos en la noche del miércoles, ambos con éxitos de los elencos visitantes.
Gimnasia batió en el Malvicino a Unión A, en tanto Sanjustino hizo lo propio con El Quillá, en la continuidad de la 5ª fecha del Torneo Oficial Prefederal
Por Ovación
En el Coloso del Lago, Sanjustino superó a El Quillá por 68 a 55, mientras que en el Ángel Malvicino, Gimnasia doblegó a Unión A por 70 a 64.
Asimismo, CUST B batió 71-64 a Alumni en el comienzo de la Fecha 6 de la zona A2.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 5 - ZONA A
Martes 19 de agosto
CUST A 57 (Guido Baldani 15) - Almagro A 84 (Matías Felcaro 19)
Miércoles 20 de agosto
El Quillá 55 (Agustín Alvarez 20) - Sanjustino 68 (Ignacio Paz 12)
Jueves 21 de agosto
21.30 Rivadavia vs. Unión (SF) B
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 5 - ZONA B
Miércoles 20 de agosto
Unión (SF) A 64 (Lautaro Pascual 25) - Gimnasia 70 (Tomás Gómez 27)
Jueves 21 de agosto
21.30 Alma Juniors vs. Banco Provincial
21.30 Colón (SJ) vs. Regatas (SF)
Posiciones Zona A: Almagro A 10 (5-0); Sanjustino 7 (2-3); Rivadavia y El Quillá 6 (2-2); CUST A 6 (1-4) y Unión B 5 (2-1)
Posiciones Zona B: Gimnasia 9 (4-1); Unión A 7 (2-3); Alma Juniors y Colón (SJ) 6 (2-2); Regatas (SF) y Banco 5 (1-3)
TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 6
Miércoles 20 de agosto
CUST B 71 (Ignacio Guidi 14) - Alumni 64 (Luciano Torren 19)
Jueves 21 de agosto
21.30 Colón (SF) vs. Almagro B
21.30 Kimberley vs. Santa Rosa
21.30 Macabi vs. UNL
21.30 Regatas Coronda vs. República del Oeste
Libre: Centenario
TABLA DE POSICIONES
Alumni 9 (3-3); Colón (SF) y República del Oeste 8 (4-0); Regatas Coronda y Macabi 8 (3-2), Almagro B 7 (3-1); CUST B 7 (2-3); Kimberley 6 (2-2); UNL 5 (1-3); Centenario 5 (0-5); Santa Rosa 3 (0-3)