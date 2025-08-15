Uno Santa Fe | Ovación | Copa Sudamericana

Copa Sudamericana: así será esquema de las revanchas por octavos de final

Con Independiente, Huracán, Lanús, Central Córdoba (SdE) y Godoy Cruz involucrados, mirá los días y horarios de las revanchas en Copa Sudamericana

15 de agosto 2025 · 16:36hs
Copa Sudamericana: así será esquema de las revanchas por octavos de final

Los partidos correspondientes a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana se llevarán a cabo la semana que viene, con Independiente, Huracán, Lanús, Central Córdoba de Santiago del Estero y Godoy Cruz buscando la clasificación a la siguiente instancia.

El único equipo argentino que jugará el martes 19 será Huracán, que en Parque Patricios y ante su gente buscará revertir el 1-0 que sufrió frente a Once Caldas de Colombia en un encuentro que comenzará a las 19.

Ese mismo día, pero a las 21:30, habrá choque de ecuatorianos, ya que Mushuc Runa recibirá a Independiente del Valle, equipo que le ganó en la ida por 1-0. A la misma hora, Fluminense de Brasil intentará hacer valer el 2-1 conseguido en Colombia cuando juegue como local ante América de Cali.

LEER MÁS: Copa Libertadores: así se jugarán los partidos de vuelta de octavos de final

El miércoles será el turno de Independiente, que a las 21:30 recibirá a Universidad de Chile, luego de caer 1-0 en la ida. El “Rojo” ya no tiene margen de error, luego del flojo arranque en el Torneo Clausura y la eliminación en la Copa Argentina.

También a las 21:30, Universidad Católica de Ecuador se enfrentará con Alianza Lima de Perú, que viene de imponerse 2-0 en la ida, mientras que a las 19 Cienciano intentará dar vuelta el 2-0 que sufrió ante Bolívar de Bolivia.

Finalmente, el jueves estará cargado de acción para los equipos argentinos. A las 19 Godoy Cruz recibirá a Atlético Mineiro, equipo que le dio vuelta el partido en la ida para imponerse por 2-1. Solo unas horas después, a las 21:30, Lanús recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, que consiguió una ventaja de 1-0 luego de los primeros 90 minutos de la serie.

El cronograma de los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Martes 19 de agosto:

Huracán (0) – (1) Once Caldas a las 19

Mushuc Runa (0) – (1) Independiente del Valle a las 21:30

Fluminense (2) – (1) América de Cali a las 21:30

Miércoles 20 de agosto:

Cienciano (0) – (2) Bolívar a las 19

Universidad Católica (0) – (2) Alianza Lima a las 21:30

Independiente (0) – (1) Universidad de Chile a las 21:30

Jueves 21 de agosto:

Godoy Cruz (1) – (2) Atlético Mineiro a las 19

Lanús (0) – (1) Central Córdoba de Santiago del Estero

Copa Sudamericana octavos de final
Noticias relacionadas
godoy cruz podra jugar en el gambarte por copa sudamericana

Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

liverpool sufrio mas de la cuenta para vencer a bournemouth

Liverpool sufrió más de la cuenta para vencer a Bournemouth

Liverpool rindió tributo a Diogo Jota y André Silva, antes de su estreno en la Premier League.

Emocionante minuto de silencio en homenaje a Diogo Jota y André Silva en Liverpool

Aldosivi empató como local ante Belgrano y no puede salir del fondo en la tabla anual.

Aldosivi no pudo con Belgrano y sigue abajo de Unión en la tabla anual

Lo último

Un gesto enorme y solidario por el Día del Niño: tiene 12 años y regalará más de 2.000 juguetes

Un gesto enorme y solidario por el Día del Niño: tiene 12 años y regalará más de 2.000 juguetes

Unión aplasta 4-0 a Instituto en Córdoba con un primer tiempo para el recuerdo

Unión aplasta 4-0 a Instituto en Córdoba con un primer tiempo para el recuerdo

Con sorpresas y ausencias importantes, los viajeros de Colón para visitar a San Telmo

Con sorpresas y ausencias importantes, los viajeros de Colón para visitar a San Telmo

Último Momento
Un gesto enorme y solidario por el Día del Niño: tiene 12 años y regalará más de 2.000 juguetes

Un gesto enorme y solidario por el Día del Niño: tiene 12 años y regalará más de 2.000 juguetes

Unión aplasta 4-0 a Instituto en Córdoba con un primer tiempo para el recuerdo

Unión aplasta 4-0 a Instituto en Córdoba con un primer tiempo para el recuerdo

Con sorpresas y ausencias importantes, los viajeros de Colón para visitar a San Telmo

Con sorpresas y ausencias importantes, los viajeros de Colón para visitar a San Telmo

Una mujer intentó sacar a su perro de las vías y murió atropellada por un tren

Una mujer intentó sacar a su perro de las vías y murió atropellada por un tren

Liverpool sufrió más de la cuenta para vencer a Bournemouth

Liverpool sufrió más de la cuenta para vencer a Bournemouth

Ovación
Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Estigarribia y la obligación de aprovechar la chance que le da Madelón

Estigarribia y la obligación de aprovechar la chance que le da Madelón

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

El oficialismo de Colón define estrategia para las elecciones de fin de año

El oficialismo de Colón define estrategia para las elecciones de fin de año

Colón ajusta piezas y esquema para un duelo decisivo frente a San Telmo

Colón ajusta piezas y esquema para un duelo decisivo frente a San Telmo

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"