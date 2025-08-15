Liverpool sufrió más de la cuenta para vencer a Bournemouth

Uno Santa Fe | Ovación | Liverpool

En el partido que abrió la temporada 2025/26 de la Premier League, el Liverpool superó 4-2 a Bournemouth, con una asistencia de Alexis Mac Allister

15 de agosto 2025 · 18:32hs
Liverpool sufrió para vencer 4-2 a Bournemouth en el puntapié inicial de la temporada 2025/26 de la Premier League en Anfield.

Hubo dos argentinos en cancha desde el primer minuto: Alexis Mac Allister en el local y Marcos Senesi en la visita.

El vigente campeón de la Premier League venía de caer por penales el fin de semana pasado en la disputa de la Community Shield ante Crystal Palace, en el primer partido oficial del fútbol inglés de la temporada.

En los Reds estuvieron en cancha varios de sus nuevos refuerzos como el húngaro Milos Kerkez, el neerlandés Jeremie Frimpong, el alemán Florian Wirtz y el francés Hugo Ekitike.

En la previa del duelo sonó el primer 'You'l never walk alone' de la temporada y luego lo sucedió un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos Diogo Jota y André Silva.

Los Reds abrieron el marcador pasada la primera media hora de juego a través de Ekitike, ex Eintracht Frankfurt, luego de una asistencia de Mac Allister.

En el comienzo del segundo tiempo, Gakpo estiró la ventaja con un remate desde la puerta del área y todo se encaminaba a un triunfo sin sobresaltos para el local.

Sin embargo, en los Cerezas emergió la figura de Semenyo para explotar al máximo los contragolpes y alcanzar la igualdad con un doblete. El 2-1 llegó a los 19' tras un centro de Traore y el 2-2, a los 31' en una acción completamente individual del londinense.

El equipo de Arne Slot aceleró a fondo en busca de recuperar la ventaja, el DT envió a la cancha a Federico Chiesa en lugar de Florian Wirtz y el ex Juventus le dio el 3-2 a Liverpool a 43' al conectar un rebote a la altura del punto penal.

Ya en tiempo agregado, con Bournemouth jugado al ataque, Mo Salah aprovechó los espacios a espalda de la defensa, gambeteó en el área y remató cruzado para sentenciar el 4-2 definitivo.

Este sábado continuará la fecha 1 de la Premier League con Aston Villa - Newcastle, Broghton - Fulham, Sunderland - West Ham, Tottenham - Burnley y Wolverhampton - Manchester City.

El resumen del triunfo de los Reeds

