Uno Santa Fe | Ovación | Copa Libertadores

Copa Libertadores: así se jugarán los partidos de vuelta de octavos de final

Con River, Racing, Vélez y Estudiantes buscando seguir adelante, mirá cómo se jugarán las revanchas por octavos de final de Copa Libertadores

15 de agosto 2025 · 16:27hs
Copa Libertadores: así se jugarán los partidos de vuelta de octavos de final

Los partidos correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores se llevarán a cabo la semana que viene con River, Racing, Vélez y Estudiantes de La Plata buscando meterse en la siguiente instancia.

Los primeros tres clasificados a los cuartos de final se definirán el martes 19 en una jornada que tendrá bastante actividad para equipos argentinos. Esto se debe a que Vélez recibirá a partir de las 19 a Fortaleza de Brasil, tras la igualdad sin goles en la ida, mientras que Racing jugará en el “Cilindro de Avellaneda” ante Peñarol, con el objetivo de dar vuelta el 1-0 que sufrió en Uruguay.

El otro partido del martes tendrá como protagonistas a San Pablo de Brasil y a Atlético Nacional de Colombia, que vienen de empatar 0-0.

LEER MÁS: Claudio Echeverri recibió otra oferta para irse del Manchester City

El miércoles será el turno de Estudiantes de La Plata, que tuvo un gran comienzo de semestre y a las 19 buscará liquidar la serie ante Cerro Porteño de Paraguay, equipo al que superó 1-0 como visitante en la ida.

Más tarde, a las 21:30, Internacional recibirá a Flamengo con la intención de revertir el 1-0 sufrido en el Maracaná.

Finalmente, el jueves a las 21:30 River recibirá a Libertad de Paraguay, en una serie que está igualada en cero, mientras que a la misma hora Palmeiras, que aplastó 4-0 a Universitario en Perú, cerrará la serie en su estadio.

Unas horas antes, a las 19, Liga de Quito de Ecuador buscará eliminar al campeón vigente, Botafogo de Brasil, que le ganó 1-0 en la ida.

El cronograma de los partidos de vuelta de los octavos de final en la Copa Libertadores

Martes 19 de agosto:

Vélez (0) – (0) Fortaleza a las 19.

Racing (0) – (1) Peñarol a las 21:30

San Pablo (0) – (0) Atlético Nacional a las 21:30

Miércoles 20 de agosto:

Estudiantes de La Plata (1) – (0) Cerro Porteño a las 19

Inter de Porto Alegre (0) – (1) Flamengo a las 21:30

Jueves 21 de agosto:

Liga de Quito (0) – (1) Peñarol a las 19

River (0) – (0) Libertad a las 21:30

Palmeiras (4) – (0) Universitario a las 21:30

Copa Libertadores octavos de final
Noticias relacionadas
Liverpool rindió tributo a Diogo Jota y André Silva, antes de su estreno en la Premier League.

Emocionante minuto de silencio en homenaje a Diogo Jota y André Silva en Liverpool

Aldosivi empató como local ante Belgrano y no puede salir del fondo en la tabla anual.

Aldosivi no pudo con Belgrano y sigue abajo de Unión en la tabla anual

El alero Tomás Cavallero es otra de las caras nuevas para el Quimsa modelo 2025/26.

Quimsa sigue su armado con el fichaje del alero Tomás Cavallero

copa sudamericana: asi sera esquema de las revanchas por octavos de final

Copa Sudamericana: así será esquema de las revanchas por octavos de final

Lo último

Un gesto enorme y solidario por el Día del Niño: tiene 12 años y regalará más de 2.000 juguetes

Un gesto enorme y solidario por el Día del Niño: tiene 12 años y regalará más de 2.000 juguetes

Unión aplasta 4-0 a Instituto en Córdoba con un primer tiempo para el recuerdo

Unión aplasta 4-0 a Instituto en Córdoba con un primer tiempo para el recuerdo

Con sorpresas y ausencias importantes, los viajeros de Colón para visitar a San Telmo

Con sorpresas y ausencias importantes, los viajeros de Colón para visitar a San Telmo

Último Momento
Un gesto enorme y solidario por el Día del Niño: tiene 12 años y regalará más de 2.000 juguetes

Un gesto enorme y solidario por el Día del Niño: tiene 12 años y regalará más de 2.000 juguetes

Unión aplasta 4-0 a Instituto en Córdoba con un primer tiempo para el recuerdo

Unión aplasta 4-0 a Instituto en Córdoba con un primer tiempo para el recuerdo

Con sorpresas y ausencias importantes, los viajeros de Colón para visitar a San Telmo

Con sorpresas y ausencias importantes, los viajeros de Colón para visitar a San Telmo

Una mujer intentó sacar a su perro de las vías y murió atropellada por un tren

Una mujer intentó sacar a su perro de las vías y murió atropellada por un tren

Liverpool sufrió más de la cuenta para vencer a Bournemouth

Liverpool sufrió más de la cuenta para vencer a Bournemouth

Ovación
Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Estigarribia y la obligación de aprovechar la chance que le da Madelón

Estigarribia y la obligación de aprovechar la chance que le da Madelón

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

El oficialismo de Colón define estrategia para las elecciones de fin de año

El oficialismo de Colón define estrategia para las elecciones de fin de año

Colón ajusta piezas y esquema para un duelo decisivo frente a San Telmo

Colón ajusta piezas y esquema para un duelo decisivo frente a San Telmo

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"