Aldosivi sumó ante Belgrano su tercer empate consecutivo

Aldosivi, que tuvo las situaciones más claras, no pudo frente a la férrea defensa de Belgrano e igualó 0-0 este viernes en el José María Minella

Aldosivi empató como local ante Belgrano y no puede salir del fondo en la tabla anual.

Aldosivi igualó 0-0 con Belgrano de Córdoba, en un estadio José María Minella con presencia únicamente de socios y sin público en las tribunas populares, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona A.

El equipo marplatense tuvo las situaciones más claras en el primer tiempo, pero nuevamente no concretó.

La mejor elaborada fue al minuto, cuando Martín García combinó con Cerato y la definición de Giani se desvió y salió por poco. Gino también tuvo una buena opción tras filtrarse por el medio, pero resolvió desviado con el arquero encima.

El segundo tiempo fue muy flojo. El local tuvo la pelota, pero no lastimó. Belgrano tampoco hilvanó una buena contra. Aunque al final tuvo la más clara: un cabezazo al travesaño de Passerini.

El encuentro tuvo un condimento especial: fue el primero bajo la sanción impuesta por los incidentes entre facciones de la barra de Aldosivi ocurridos en el último partido como local, frente a Newell’s. Por disposición de Aprevide, el club marplatense deberá cumplir tres fechas con acceso únicamente para socios en las plateas descubiertas. La medida se mantendrá también en los siguientes partidos como local, ante Boca y Argentinos Juniors.

El resumen del empate entre Aldosivi y Belgrano