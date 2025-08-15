Uno Santa Fe | Ovación | Diogo Jota

Emocionante minuto de silencio en homenaje a Diogo Jota y André Silva en Liverpool

Liverpool abrió la Premier League frente a Bournemouth con un conmovedor tributo a Diogo Jota y André Silva, fallecidos en un accidente de tránsito en España

15 de agosto 2025 · 17:53hs
Liverpool rindió tributo a Diogo Jota y André Silva

Liverpool rindió tributo a Diogo Jota y André Silva, antes de su estreno en la Premier League.

Liverpool volvió a Anfield para dar inicio a la temporada 2025/2026 de la Premier League frente a Bournemouth y le rindió un conmovedor homenaje a Diogo Jota y Andre Silva, los hermanos portugueses fallecidos en julio pasado en un accidente automovilístico.

Antes del inicio del partido sonó el primer 'You'l never walk alone' de la temporada y se guardó un emocionante minuto de absoluto silencio en memoria de ambos. Al mismo tiempo, los hinchas mostraron mosaicos especiales en las tribunas en los que se leía "AS 30" y "DJ 20", en referencia a las iniciales y los dorsales que utilizaban los jugadores.

Los argentinos Alexis Mac Allister -Liverpool- y Marcos Senesi -Bournemouth- participaron del tributo y fueron titulares en sus equipos.

