Costas y Milito se reúnen en Racing para sellar la renovación del contrato

El entrenador Gustavo Costas tiene todo encaminado para renovar el contrato en Racing por un año más

Racing y el entrenador Gustavo Costas tienen todo encaminado para renovar el contrato del técnico por un año más. El acuerdo está "prácticamente cerrado" y solo falta la firma para que se oficialice en los próximos días.

La continuidad de Costas recompensa un año que, a pesar de haber levantado solo un título, es considerado "muy bueno" para la institución. Costas, considerado ídolo y campeón en La Academia, armó uno de los mejores equipos de la historia del club.

El balance de la temporada 2025 de Racing incluyó:

Título ganado: consagración en la Recopa Sudamericana.

Finales: derrota en la final del Torneo Clausura 2025 ante Estudiantes.

Torneos de copa: eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina y en semifinales de la Libertadores.

Con la renovación asegurada, la dirigencia comenzará a diagramar la temporada 2026, que incluirá la pretemporada en Ciudad del Este y tendrá como gran objetivo volver a pelear la Copa Libertadores.