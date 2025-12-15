Racing y el entrenador Gustavo Costas tienen todo encaminado para renovar el contrato del técnico por un año más. El acuerdo está "prácticamente cerrado" y solo falta la firma para que se oficialice en los próximos días.
Costas y Milito se reúnen en Racing para sellar la renovación del contrato
El entrenador Gustavo Costas tiene todo encaminado para renovar el contrato en Racing por un año más
La continuidad de Costas recompensa un año que, a pesar de haber levantado solo un título, es considerado "muy bueno" para la institución. Costas, considerado ídolo y campeón en La Academia, armó uno de los mejores equipos de la historia del club.
El balance de la temporada 2025 de Racing incluyó:
Título ganado: consagración en la Recopa Sudamericana.
Finales: derrota en la final del Torneo Clausura 2025 ante Estudiantes.
Torneos de copa: eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina y en semifinales de la Libertadores.
Con la renovación asegurada, la dirigencia comenzará a diagramar la temporada 2026, que incluirá la pretemporada en Ciudad del Este y tendrá como gran objetivo volver a pelear la Copa Libertadores.