Racing se planta por Tagliamonte y Unión empieza a mirar otras opciones

Unión no ejecutó la opción de compra, pero buscó renegociar la continuidad de Matías Tagliamonte, pero Racing se lo negó, ya que lo cuenta

13 de diciembre 2025 · 12:00hs
Racing se planta por Tagliamonte y Unión empieza a mirar otras opciones

El futuro de Matías Tagliamonte está cada vez más lejos de Unión. Si bien la dirigencia rojiblanca intentó reabrir una negociación para retenerlo, la respuesta desde Racing fue negativa, ya que lo consideran para el próximo plantel. Incluso Gustavo Costas ya se lo habría dicho.

• LEER MÁS: Misael Aguirre, el juvenil de Unión que persigue el sueño de debutar en Primera

El Tate contaba con una opción de compra de 500.000 dólares por el 50% del pase que debía ejecutar antes del 30 de noviembre, pero para hacerlo necesitaba abonar 100.000 dólares al momento, cifra que no tenía. Entonces la cláusula expiró y la Academia recuperó el control de la situación.

• LEER MÁS: Unión ejecuta la opción y se quedará con el 80% del pase de Diego Díaz

Unión no aprovechó y Racing no quiere renogociar a Tagliamonte

A partir de allí, Unión buscó una alternativa para intentar sostener al golero, pero se encontró con un escenario adverso. En la Academia lo proyectan como reemplazo de Gabriel Arias, lo que endurece cualquier postura negociadora. Por ahora, no hay margen para avanzar.

El único factor que podría jugar a favor del conjunto santafesino es que Tagliamonte aparece hoy por detrás de Facundo Cambeses, quien atraviesa un momento de altísimo nivel. Sin embargo, esa puerta también es frágil: si Cambeses es transferido, Racing pasaría a necesitar aún más a Tagliamonte, lo que terminaría de sepultar cualquier aspiración tatengue.

• LEER MÁS: El lateral izquierdo que Leonardo Madelón pretendería para Unión

De este modo, el deseo de Leonardo Madelón de tenerlo en 2026 parece quedar trunco y en Santa Fe ya asumen que habrá que salir al mercado en busca de otro arquero, mientras el panorama se aclara en Avellaneda.

El dolor de Acosta tras retirarse en Lanús: Estoy triste y un poco decepcionado

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

El dolor de Acosta tras retirarse en Lanús: Estoy triste y un poco decepcionado

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

Aguinaldo 2026: cuál es la fecha límite para cobrarlo y cómo calcular cuánto corresponde

Asoma un rival para la Selección Argentina antes de la Finalíssima

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Clausura en Santiago del Estero

CUST B venció a Almagro y se quedó con el Oficial femenino U13

De la euforia al caos: la visita de Lionel Messi a la India terminó en disturbios

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Atlético de Rafaela va por el ascenso a la Primera Nacional ante San Martín (F)

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

