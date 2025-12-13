El futuro de Matías Tagliamonte está cada vez más lejos de Unión. Si bien la dirigencia rojiblanca intentó reabrir una negociación para retenerlo, la respuesta desde Racing fue negativa, ya que lo consideran para el próximo plantel. Incluso Gustavo Costas ya se lo habría dicho.
Racing se planta por Tagliamonte y Unión empieza a mirar otras opciones
Unión no ejecutó la opción de compra, pero buscó renegociar la continuidad de Matías Tagliamonte, pero Racing se lo negó, ya que lo cuenta
El Tate contaba con una opción de compra de 500.000 dólares por el 50% del pase que debía ejecutar antes del 30 de noviembre, pero para hacerlo necesitaba abonar 100.000 dólares al momento, cifra que no tenía. Entonces la cláusula expiró y la Academia recuperó el control de la situación.
Unión no aprovechó y Racing no quiere renogociar a Tagliamonte
A partir de allí, Unión buscó una alternativa para intentar sostener al golero, pero se encontró con un escenario adverso. En la Academia lo proyectan como reemplazo de Gabriel Arias, lo que endurece cualquier postura negociadora. Por ahora, no hay margen para avanzar.
El único factor que podría jugar a favor del conjunto santafesino es que Tagliamonte aparece hoy por detrás de Facundo Cambeses, quien atraviesa un momento de altísimo nivel. Sin embargo, esa puerta también es frágil: si Cambeses es transferido, Racing pasaría a necesitar aún más a Tagliamonte, lo que terminaría de sepultar cualquier aspiración tatengue.
De este modo, el deseo de Leonardo Madelón de tenerlo en 2026 parece quedar trunco y en Santa Fe ya asumen que habrá que salir al mercado en busca de otro arquero, mientras el panorama se aclara en Avellaneda.