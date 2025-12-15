Mauricio Martínez apunta a Barcelona SC: su futuro estaría definido en Ecuador

Mauricio Martínez deja Unión y Rosario Central y se sumaría a Barcelona SC en Ecuador, tras semanas de negociaciones y especulaciones en el mercado de pases.

El volante Mauricio Martínez dejaría de pertenecer Rosario Central, y según pudo averiguar Diario Uno, su futuro estaría en Barcelona SC , de Ecuador. El jugador, que había finalizado su prestamo En Unión y mantiene vínculo con Rosario Central hasta fines de 2026.

“Estoy muy agradecido por todo lo vivido en Unión" señaló Martínez en sus últimos días en Santa Fe, mostró su voluntad de quedarse en el Tatengue , pero finalmente, vivirá su segunda experiencia en el fútbol ecuatoriano después de su paso por Liga de Quito. El interés de Barcelona SC se intensificó tras la posible salida de Joaquín Valiente y la necesidad de reemplazar a Johnny Quiñónez en el mediocampo. El club guayaquileño ya consultó la situación contractual de Martínez y lo considera un refuerzo clave para su equipo en 2026.

En paralelo, Rosario Central, que en el último mercado había decidido no contar con Martínez bajo la conducción de Ariel Holan, no estaría interesado en interferir en la operación. La salida del ex DT reabrió el debate interno, pero finalmente la decisión sería dejar al jugador partir hacia Ecuador.

LEER MÁS: Unión marcó el rumbo y terminó entre los que más minutos le dio a los Sub 22

Mauricio Martínez con historia en Ecuador

Martínez se había consolidado previamente en Liga de Quito, donde fue titular en el equipo que ganó la LigaPro y la Copa Sudamericana 2023. Su paso por el club ecuatoriano dejó una huella que ahora Barcelona SC espera aprovechar, sumando a un volante con experiencia y recorrido internacional para reforzar su mediocampo.