El volante central Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

El volante central Matías Muñoz, de último paso por el ascenso Gimnasia (M), estaría a un paso también de ser incorporación de Colón

La semana comenzó con movimiento fuerte en Colón y las novedades no se detienen. A la par de los primeros arribos, se avanza para cerrar la incorporación de Matías Muñoz , uno de los volantes centrales destacados del último ascenso con Gimnasia de Mendoza.

Con Ezequiel Medrán al frente de la pretemporada, la reconfiguración del plantel ya está en marcha y muestra una línea clara: ordenar el equipo desde el fondo hacia adelante. En ese contexto, el nombre de Muñoz ganó terreno y las negociaciones se encuentran en la recta final.

• LEER MÁS: Ivo Costantino, el nuevo nombre que analiza Colón para reforzar el ataque

El volante central que también se desenvuelve como zaguero central, de 29 años y 1,83 metro de estatura, fue una pieza importante en la campaña del Lobo mendocino: disputó 33 partidos y convirtió dos goles, aportando presencia, regularidad y experiencia en una categoría que conoce bien.

image Matías Muñoz, con todo avanzado para jugar también en Colón.

Un mercado que empieza a tomar forma en Colón

Colón ya tuvo su primer refuerzo confirmado con la llegada del lateral Leandro Allende y se espera que en las próximas horas se sumen a los trabajos el arquero Matías Budiño y el volante central Ignacio Antonio. La posible incorporación de Muñoz profundiza una tendencia marcada: fortalecer la estructura defensiva antes de avanzar en otros sectores.

• LEER MÁS: Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Con un plantel en pleno proceso de renovación, Medrán busca futbolistas con rodaje, carácter y conocimiento de la categoría para construir una base sólida que sostenga el proyecto desde el arranque. Si no surgen imprevistos, Matías Muñoz será la próxima cara nueva en Santa Fe. Colón se mueve, ajusta piezas y empieza a delinear un equipo con prioridades bien definidas.