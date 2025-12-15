Uno Santa Fe | Colón | Colón

El volante central Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

El volante central Matías Muñoz, de último paso por el ascenso Gimnasia (M), estaría a un paso también de ser incorporación de Colón

Ovación

Por Ovación

15 de diciembre 2025 · 16:31hs
El volante central Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

La semana comenzó con movimiento fuerte en Colón y las novedades no se detienen. A la par de los primeros arribos, se avanza para cerrar la incorporación de Matías Muñoz, uno de los volantes centrales destacados del último ascenso con Gimnasia de Mendoza.

• LEER MÁS: Cuenta regresiva en Colón: una semana clave para levantar la inhibición

Con Ezequiel Medrán al frente de la pretemporada, la reconfiguración del plantel ya está en marcha y muestra una línea clara: ordenar el equipo desde el fondo hacia adelante. En ese contexto, el nombre de Muñoz ganó terreno y las negociaciones se encuentran en la recta final.

• LEER MÁS: Ivo Costantino, el nuevo nombre que analiza Colón para reforzar el ataque

El volante central que también se desenvuelve como zaguero central, de 29 años y 1,83 metro de estatura, fue una pieza importante en la campaña del Lobo mendocino: disputó 33 partidos y convirtió dos goles, aportando presencia, regularidad y experiencia en una categoría que conoce bien.

image
Matías Muñoz, con todo avanzado para jugar también en Colón.

Matías Muñoz, con todo avanzado para jugar también en Colón.

Un mercado que empieza a tomar forma en Colón

Colón ya tuvo su primer refuerzo confirmado con la llegada del lateral Leandro Allende y se espera que en las próximas horas se sumen a los trabajos el arquero Matías Budiño y el volante central Ignacio Antonio. La posible incorporación de Muñoz profundiza una tendencia marcada: fortalecer la estructura defensiva antes de avanzar en otros sectores.

• LEER MÁS: Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Con un plantel en pleno proceso de renovación, Medrán busca futbolistas con rodaje, carácter y conocimiento de la categoría para construir una base sólida que sostenga el proyecto desde el arranque. Si no surgen imprevistos, Matías Muñoz será la próxima cara nueva en Santa Fe. Colón se mueve, ajusta piezas y empieza a delinear un equipo con prioridades bien definidas.

Colón Matías Muñoz Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
espero entregar todo en la cancha: leandro allende ya paso la revision medica y jugara en colon

"Espero entregar todo en la cancha": Leandro Allende ya pasó la revisión médica y jugará en Colón

gigliotti acordo su desvinculacion de colon y ¿vuelve a all boys?

Gigliotti acordó su desvinculación de Colón y ¿vuelve a All Boys?

delfor minervino se aleja de colon y tiene acuerdo de palabra con gimnasia y esgrima de jujuy

Delfor Minervino se aleja de Colón y tiene acuerdo de palabra con Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Federico Jourdan se fue de Colón y jugará en la segunda división del fútbol griego.

Se fue de Colón y jugará en la segunda categoría de Grecia

Lo último

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Último Momento
El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Pymes santafesinas en alerta: el efecto Temu y Shein disparó el ingreso de productos online un 237% en 2025

Pymes santafesinas en alerta: el "efecto Temu y Shein" disparó el ingreso de productos online un 237% en 2025

Diputados activó comisiones clave y avanza el debate del Presupuesto 2026 en medio de reclamos opositores

Diputados activó comisiones clave y avanza el debate del Presupuesto 2026 en medio de reclamos opositores

Ovación
Unión marcó el rumbo y terminó entre los que más minutos le dio a los Sub 22

Unión marcó el rumbo y terminó entre los que más minutos le dio a los Sub 22

Mauricio Martínez apunta a Barcelona SC: su futuro estaría definido en Ecuador

Mauricio Martínez apunta a Barcelona SC: su futuro estaría definido en Ecuador

Delfor Minervino se aleja de Colón y tiene acuerdo de palabra con Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Delfor Minervino se aleja de Colón y tiene acuerdo de palabra con Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Unión busca un volante creativo: el primer refuerzo que cambiará el estilo de Leonardo Madelón

Unión busca un volante creativo: el primer refuerzo que cambiará el estilo de Leonardo Madelón

El volante central Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

El volante central Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

Policiales
Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026