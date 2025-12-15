El último fin de semana se detectaron 223 vehículos en infracción, con la retención de 33 automóviles y 190 motovehículos.

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

En los controles llevados adelante por el municipio durante el último fin de semana se detectaron 223 vehículos en infracción , con la retención de 33 automóviles y 190 motovehículos . Un número que se mantiene elevado y pone en alerta a las autoridades.

De acuerdo al informe oficial, 13 autos fueron retenidos por alcoholemia positiva , mientras que 20 automóviles quedaron fuera de circulación por faltante y/o irregularidades en la documentación y en las medidas de seguridad .

En cuanto a los motovehículos, tres conductores arrojaron resultados positivos en los controles de alcoholemia y 187 motos fueron retenidas por falta y/o irregularidades en la documentación y condiciones de seguridad para circular.

Se labraron 57 actas por infracciones

Además, durante los operativos se labraron 57 actas por infracciones varias. Los controles se realizaron en el microcentro, los barrios 7 Jefes, Candioti y Las Flores, la zona del Puerto, y sobre las avenidas Gorriti, Aristóbulo del Valle y Freyre.

Según se informó, los operativos tienen como objetivo ordenar el tránsito, prevenir accidentes y mejorar la convivencia ciudadana, en el marco de una política impulsada por el intendente Juan Pablo Poletti.

Por otra parte, en operativos de control de transporte, se retuvieron dos vehículos por contravenir la normativa vigente para aplicaciones.