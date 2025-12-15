Uno Santa Fe | Santa Fe | controles

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

El último fin de semana se detectaron 223 vehículos en infracción, con la retención de 33 automóviles y 190 motovehículos.

15 de diciembre 2025 · 20:55hs
Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

gentileza

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

En los controles llevados adelante por el municipio durante el último fin de semana se detectaron 223 vehículos en infracción, con la retención de 33 automóviles y 190 motovehículos. Un número que se mantiene elevado y pone en alerta a las autoridades.

De acuerdo al informe oficial, 13 autos fueron retenidos por alcoholemia positiva, mientras que 20 automóviles quedaron fuera de circulación por faltante y/o irregularidades en la documentación y en las medidas de seguridad.

En cuanto a los motovehículos, tres conductores arrojaron resultados positivos en los controles de alcoholemia y 187 motos fueron retenidas por falta y/o irregularidades en la documentación y condiciones de seguridad para circular.

LEER MÁS: En 11 meses se retuvieron 9.411 vehículos en la ciudad de Santa Fe: el ranking de las infracciones

Se labraron 57 actas por infracciones

Además, durante los operativos se labraron 57 actas por infracciones varias. Los controles se realizaron en el microcentro, los barrios 7 Jefes, Candioti y Las Flores, la zona del Puerto, y sobre las avenidas Gorriti, Aristóbulo del Valle y Freyre.

Según se informó, los operativos tienen como objetivo ordenar el tránsito, prevenir accidentes y mejorar la convivencia ciudadana, en el marco de una política impulsada por el intendente Juan Pablo Poletti.

Por otra parte, en operativos de control de transporte, se retuvieron dos vehículos por contravenir la normativa vigente para aplicaciones.

controles vehículos alcoholemia infracciones
Noticias relacionadas
En 2025, el MPA entregó 5.170 armas de fuego y 93.000 municiones para su destrucción

En 2025, el MPA entregó en Santa Fe 5.170 armas de fuego y 93.000 municiones para su destrucción

Alumnos y docentes de la escuela primaria

Críticas al proyecto de ley de Libertad Educativa: sostienen que "va en contra del sistema nacional y federal"

Santa Fe al mundo: se habilitó la zona aduanera del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo

Se habilitó la zona aduanera en Sauce Viejo y Santa Fe se abre al mundo

Nata es un joven santafesino de 14 años que conmocionó las redes sociales en las últimas horas con un pedido especial para este 24 de diciembre

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: "Anhelo con toda mi alma tener una familia"

Lo último

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Último Momento
El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Pymes santafesinas en alerta: el efecto Temu y Shein disparó el ingreso de productos online un 237% en 2025

Pymes santafesinas en alerta: el "efecto Temu y Shein" disparó el ingreso de productos online un 237% en 2025

Diputados activó comisiones clave y avanza el debate del Presupuesto 2026 en medio de reclamos opositores

Diputados activó comisiones clave y avanza el debate del Presupuesto 2026 en medio de reclamos opositores

Ovación
Unión marcó el rumbo y terminó entre los que más minutos le dio a los Sub 22

Unión marcó el rumbo y terminó entre los que más minutos le dio a los Sub 22

Mauricio Martínez apunta a Barcelona SC: su futuro estaría definido en Ecuador

Mauricio Martínez apunta a Barcelona SC: su futuro estaría definido en Ecuador

Delfor Minervino se aleja de Colón y tiene acuerdo de palabra con Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Delfor Minervino se aleja de Colón y tiene acuerdo de palabra con Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Unión busca un volante creativo: el primer refuerzo que cambiará el estilo de Leonardo Madelón

Unión busca un volante creativo: el primer refuerzo que cambiará el estilo de Leonardo Madelón

El volante central Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

El volante central Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

Policiales
Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026