Todos los títulos que ganó Eduardo Domínguez como entrenador

Eduardo Domínguez busca sumar el quinto título de su carrera como DT en la final del Clausura entre Estudiantes y Racing en Santiago del Estero

Eduardo Domínguez quedó a un paso de sumar el quinto título de su carrera como entrenador y podría alcanzarlo en la final del Torneo Clausura 2025, donde Estudiantes enfrentará a Racing .

El Barba llegó a esta definición en su mejor momento, respaldado por un ciclo que transformó al Pincha en uno de los equipos más sólidos del país y puede capitalizarlo con un tercer título con el conjunto platense.

Todos los títulos de Eduardo Domínguez y va por uno más en Estudiantes

Domínguez ya se consolidó como un técnico ganador desde su primera consagración en 2019, cuando levantó la Supercopa Uruguaya con Nacional de Montevideo. Su gran salto se dio en Colón, donde obtuvo la Copa de la Liga Profesional 2021 con una final inolvidable tras el 3 a 0 sobre Racing.

Eduardo Domínguez.jpg

Su desembarco en Estudiantes, en marzo de 2023, marcó el inicio de una etapa de regularidad y éxitos: ganó la Copa Argentina 2023 ante Defensa y Justicia y sumó dos vueltas olímpicas en 2024, ambas frente a Vélez, primero en la Copa de la Liga Profesional y luego en el Trofeo de Campeones.

Con esos cuatro títulos ya en su vitrina, Domínguez afronta ahora la posibilidad de agrandar su legado en una nueva final nacional.

Si Estudiantes derrota a Racing en la definición del Clausura 2025, Domínguez alcanzará su quinta coronación como entrenador, lo que confirmará un presente que lo ubica entre los técnicos más exitosos y consistentes del fútbol argentino.