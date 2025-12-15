Diputados activó comisiones clave y avanza el debate del Presupuesto 2026 en medio de reclamos opositores

Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal quedaron constituidas y se preparan para dictaminar este martes la “ley de leyes” y la iniciativa de inocencia fiscal

La Cámara de Diputados puso en marcha este lunes dos comisiones centrales para la agenda de sesiones extraordinarias: Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal. Ambas quedaron constituidas y se encaminan a debatir este martes el proyecto de Presupuesto 2026, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria y la ley de inocencia fiscal , con el oficialismo decidido a llevar los textos al recinto en los próximos días.

En Presupuesto y Hacienda fue ratificado como presidente el libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch , quien convocó a una nueva reunión para este martes a las 12 con el objetivo de pasar a la firma el dictamen de la “ley de leyes” del próximo ejercicio y el proyecto de estabilidad fiscal ingresado en septiembre.

En Legislación Penal, en tanto, la presidencia quedó nuevamente en manos de la cordobesa Laura Rodríguez Machado, también de La Libertad Avanza, que citó a las 10 para iniciar el análisis de la ley de inocencia fiscal y prevé un plenario con Presupuesto por la tarde.

Al igual que en otras comisiones, Unión por la Patria optó por dejar en reserva los cargos que le corresponden: la vicepresidencia primera y secretarías en ambos cuerpos. El PRO, por su parte, ocupó espacios con la designación de Daiana Fernández Molero como vicepresidenta segunda de Presupuesto y Hacienda y de Martín Yeza en una secretaría de Legislación Penal.

Presupuesto y Hacienda

La conformación de Presupuesto y Hacienda no estuvo exenta de cuestionamientos. Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá denunció una “exclusión deliberada” del FIT en la integración de la comisión y advirtió que se busca evitar cuestionamientos de fondo al proyecto de Presupuesto 2026.

En la misma línea, el interbloque Provincias Unidas,junto a Encuentro Federal y la Coalición Cívica, reclamó por la distribución de vocalías y acusó al oficialismo de violar el artículo 105 del reglamento al aplicar de manera arbitraria el sistema D’Hondt.

Además, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reiteró el pedido de ampliación de giros del proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria para que también sea tratado en Legislación Penal, algo que por ahora el oficialismo no concedió.

Con las comisiones ya en funcionamiento y los dictámenes en agenda, el Gobierno busca acelerar los tiempos para llevar el Presupuesto 2026 y las iniciativas fiscales al recinto, mientras la oposición anticipa una discusión atravesada por tensiones reglamentarias y políticas.