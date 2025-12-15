Uno Santa Fe | El País | presupuesto

Diputados activó comisiones clave y avanza el debate del Presupuesto 2026 en medio de reclamos opositores

Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal quedaron constituidas y se preparan para dictaminar este martes la “ley de leyes” y la iniciativa de inocencia fiscal

15 de diciembre 2025 · 20:35hs
Diputados activó comisiones clave y avanza el debate del Presupuesto 2026 en medio de reclamos opositores

La Cámara de Diputados puso en marcha este lunes dos comisiones centrales para la agenda de sesiones extraordinarias: Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal. Ambas quedaron constituidas y se encaminan a debatir este martes el proyecto de Presupuesto 2026, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria y la ley de inocencia fiscal, con el oficialismo decidido a llevar los textos al recinto en los próximos días.

Cómo quedaron las comisiones

En Presupuesto y Hacienda fue ratificado como presidente el libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch, quien convocó a una nueva reunión para este martes a las 12 con el objetivo de pasar a la firma el dictamen de la “ley de leyes” del próximo ejercicio y el proyecto de estabilidad fiscal ingresado en septiembre.

En Legislación Penal, en tanto, la presidencia quedó nuevamente en manos de la cordobesa Laura Rodríguez Machado, también de La Libertad Avanza, que citó a las 10 para iniciar el análisis de la ley de inocencia fiscal y prevé un plenario con Presupuesto por la tarde.

Al igual que en otras comisiones, Unión por la Patria optó por dejar en reserva los cargos que le corresponden: la vicepresidencia primera y secretarías en ambos cuerpos. El PRO, por su parte, ocupó espacios con la designación de Daiana Fernández Molero como vicepresidenta segunda de Presupuesto y Hacienda y de Martín Yeza en una secretaría de Legislación Penal.

Presupuesto y Hacienda

La conformación de Presupuesto y Hacienda no estuvo exenta de cuestionamientos. Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá denunció una “exclusión deliberada” del FIT en la integración de la comisión y advirtió que se busca evitar cuestionamientos de fondo al proyecto de Presupuesto 2026.

En la misma línea, el interbloque Provincias Unidas,junto a Encuentro Federal y la Coalición Cívica, reclamó por la distribución de vocalías y acusó al oficialismo de violar el artículo 105 del reglamento al aplicar de manera arbitraria el sistema D’Hondt.

Además, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reiteró el pedido de ampliación de giros del proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria para que también sea tratado en Legislación Penal, algo que por ahora el oficialismo no concedió.

Con las comisiones ya en funcionamiento y los dictámenes en agenda, el Gobierno busca acelerar los tiempos para llevar el Presupuesto 2026 y las iniciativas fiscales al recinto, mientras la oposición anticipa una discusión atravesada por tensiones reglamentarias y políticas.

presupuesto Diputados Cámara de Diputados
Noticias relacionadas
gripe h3n2: que es, a quienes afecta y por que la vacunacion vuelve a ser clave

Gripe H3N2: qué es, a quiénes afecta y por qué la vacunación vuelve a ser clave

El debate sobre la reforma del Código Penal Argentino agita el fantasma del peligro de la autocensura del periodismo

¿Censura o modernización? La reforma del Código Penal en la mira por el riesgo a la libertad de expresión

Horacio Marín, CEO de YPF anunció que las naftas bajarán su precio

YPF baja el precio de las naftas: cuándo se aplica el descuento anunciado por Horacio Marín

La vacuna contra el virus sincicial respiratorio está dentro del calendario de vacunación en Argentina desde 2023

Un estudio revela que la vacuna contra el virus sincicial respiratorio redujo las hospitalizaciones de bebés

Lo último

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Último Momento
El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Pymes santafesinas en alerta: el efecto Temu y Shein disparó el ingreso de productos online un 237% en 2025

Pymes santafesinas en alerta: el "efecto Temu y Shein" disparó el ingreso de productos online un 237% en 2025

Diputados activó comisiones clave y avanza el debate del Presupuesto 2026 en medio de reclamos opositores

Diputados activó comisiones clave y avanza el debate del Presupuesto 2026 en medio de reclamos opositores

Ovación
Unión marcó el rumbo y terminó entre los que más minutos le dio a los Sub 22

Unión marcó el rumbo y terminó entre los que más minutos le dio a los Sub 22

Mauricio Martínez apunta a Barcelona SC: su futuro estaría definido en Ecuador

Mauricio Martínez apunta a Barcelona SC: su futuro estaría definido en Ecuador

Delfor Minervino se aleja de Colón y tiene acuerdo de palabra con Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Delfor Minervino se aleja de Colón y tiene acuerdo de palabra con Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Unión busca un volante creativo: el primer refuerzo que cambiará el estilo de Leonardo Madelón

Unión busca un volante creativo: el primer refuerzo que cambiará el estilo de Leonardo Madelón

El volante central Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

El volante central Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

Policiales
Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026