Unión busca un volante creativo: el primer refuerzo que cambiará el estilo de Leonardo Madelón Leonardo Madelón planea un cambio de idea en Unión: el club busca un volante creativo que aporte movilidad y agresividad ofensiva al equipo. Por Ovación 15 de diciembre 2025 · 18:30hs

UNO Santa Fe | José Busiemi

Los equipos dirigidos por Leonardo Madelón siempre se caracterizaron por ser verticales, directos al arco, y aguerridos en la marca. Sus equipos no se detienen a entretenerse con la pelota, sino que recuperan rápidamente y atacan con dinamismo, convirtiéndose en auténticos equipos corredores, tanto con la posesión de la pelota como sin ella.

Sin embargo, la estrategia de refuerzos de Unión para la próxima temporada muestra un cambio en la visión táctica. A diferencia de su estilo habitual, Madelón no busca un lateral-volante, sino un volante creativo que aporte movilidad, capacidad ofensiva y agresividad en ataque. La intención es que el nuevo jugador actúe como volante mixto, combinando funciones defensivas y ofensivas para darle un nuevo aire al equipo.

Perfil del refuerzo de Unión: volante creativo Hasta el momento no se filtraron nombres concretos, pero la directiva y el cuerpo técnico tienen clara la idea del primer refuerzo: un mediocampista capaz de generar juego, romper líneas rivales y ser dinámico en todo el terreno de juego. Este fichaje marcará un paso diferente dentro del estilo clásico de Madelón y podría redefinir la forma en que Unión plantea los partidos en la próxima temporada.