Los equipos dirigidos por Leonardo Madelón siempre se caracterizaron por ser verticales, directos al arco, y aguerridos en la marca. Sus equipos no se detienen a entretenerse con la pelota, sino que recuperan rápidamente y atacan con dinamismo, convirtiéndose en auténticos equipos corredores, tanto con la posesión de la pelota como sin ella.
Unión busca un volante creativo: el primer refuerzo que cambiará el estilo de Leonardo Madelón
Leonardo Madelón planea un cambio de idea en Unión: el club busca un volante creativo que aporte movilidad y agresividad ofensiva al equipo.
Por Ovación
Sin embargo, la estrategia de refuerzos de Unión para la próxima temporada muestra un cambio en la visión táctica. A diferencia de su estilo habitual, Madelón no busca un lateral-volante, sino un volante creativo que aporte movilidad, capacidad ofensiva y agresividad en ataque. La intención es que el nuevo jugador actúe como volante mixto, combinando funciones defensivas y ofensivas para darle un nuevo aire al equipo.
LEER MÁS: El lateral izquierdo que Leonardo Madelón pretendería para Unión
Perfil del refuerzo de Unión: volante creativo
Hasta el momento no se filtraron nombres concretos, pero la directiva y el cuerpo técnico tienen clara la idea del primer refuerzo: un mediocampista capaz de generar juego, romper líneas rivales y ser dinámico en todo el terreno de juego. Este fichaje marcará un paso diferente dentro del estilo clásico de Madelón y podría redefinir la forma en que Unión plantea los partidos en la próxima temporada.