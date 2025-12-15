Unión marcó el rumbo y terminó entre los que más minutos le dio a los Sub 22

Unión terminó el 2025 entre los que más jugadores Sub 22 utilizó y sostuvo. Sobresalen tres que tienen chances de salir por venta

Unión cerró el año consolidándose como uno de los equipos que más minutos le dio a jugadores Sub 22. Una señal clara de proyecto y convicción deportiva. De la mano de Leonardo Madelón , el segundo semestre mostró mayor regularidad y una identidad que tuvo en la juventud uno de sus pilares, especialmente en defensa.

Donde más se notó el aporte joven fue en el fondo, con una línea integrada íntegramente por futbolistas nacidos a partir de 2003, un dato que refleja no sólo una apuesta al futuro sino también confianza para competir en el presente. Según el relevamiento del espacio estadístico Data Moroni, Mateo Del Blanco se ubicó como el tercer jugador Sub 22 con más minutos en la temporada, acumulando 2.807’. El ranking lo encabeza Ezequiel Báez de San Lorenzo con 3.481’, seguido por Alexis Luna de Instituto con 2.944’.

Unión, bien arriba en el Top Sub 22

El informe también destaca que San Lorenzo, Unión y Tigre lideraron el listado de clubes con tres futbolistas Sub 22 dentro del Top de minutos jugados. En el caso del Tate, además de Del Blanco, aparecen Lautaro Vargas con 2.326’ y Valentín Fascendini con 1.991’.

Lejos de ser una necesidad coyuntural, la inclusión de juveniles fue parte de una decisión estratégica. Madelón logró sostener competitividad mientras potenciaba nombres propios, algo que se tradujo en continuidad, confianza y rendimiento sostenido en el tramo final del campeonato.

La estadística respalda el camino elegido: Unión apostó, respondió y proyecta. Con juveniles que ya sumaron rodaje, el Tate no sólo cerró una temporada con números destacados, sino que también asegura futuro sobre bases sólidas.