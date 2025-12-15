Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Este lunes, Colón a través de sus redes sociales oficializó la llegada del lateral izquierdo Leandro Allende quien se convirtió en el primer refuerzo sabalero

Ovación

Por Ovación

15 de diciembre 2025 · 21:16hs
Tal cual se venía informando, este lunes Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo. Y es que en horas de la mañana, arribó a Santa Fe el defensor Leandro Allende.

Allende es el primer refuerzo de Colón

Luego de someterse a la revisión médica, el lateral izquierdo de 29 años se hizo presente en la sede del club para estampar la firma y convertirse en jugador de Colón.

La operación se dio a través de un préstamo por un año, dado que el jugador llega con el pase en su poder y firmó contrato hasta diciembre del 2026.

Pero además, Colón tiene una opción de compra para adquirir el 50% de la ficha. Si bien el club no dio a conocer la cifra, se especula con que el monto sería de aproximadamente 130.000 dólares.

Recordando que Allende viene de jugar en este 2025 con la camiseta de Quilmes, en donde disputó 28 partidos, 26 de ellos por la Primera Nacional y los dos restantes por Copa Argentina.

