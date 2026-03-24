CRAI realizó una inolvidable y exitosa gira por Sudáfrica

El plantel superior de CRAI, con un contingente de 130 personas, estuvo dos semanas disfrutando de la tierra de los Springboks, entrenando duro y jugando dos partidos

Fiel a su tradición, con el mismo entusiasmo que la realizada en 1974, CRAI realizó una gira de dos semanas por Sudáfrica. La entidad de la autopista cumplimentó un viaje que bien puede catalogarse como exitoso e inolvidable, porque este tipo de iniciativas genera mucho compromiso, máxime si se visitó la tierra de los campeones del mundo. La entidad Gitana viajó con una delegación de más de 130 personas, entre jugadores, miembros del staff y dirigentes. Entrenaron pero también jugaron dos partidos. No hay dudas que la experiencia resultó más que satisfactoria y valiosa para llenar el tanque que les permitirá afrontar una intensa temporada.

El tour de la delegación santafesina se inició en Ezeiza, y tuvo su primer destino a Johannesburgo, para luego pasar por George, lugar en donde realizaron un safari en el Botlierskop Game Reserve. En esa misma localidad jugaron frente al equipo del George Rugby Club. La segunda etapa fue en Cape Town, con entrenamientos en Gardens Rugby Club, al márgen de las visitas turísticas que han realizado, llegaron al cierre de la tourné en Somerset West, donde disputaron un partido frente a Durbell Rugby Club. Una gira de rugby es un todo en este deporte. Significó un esfuerzo enorme de un grupo de personas atraídas por la misma pasión hacia un club, algo que nace mucho antes de partir desde la capital santafesina.

Asumido recientemente como head coach del plantel superior de CRAI, Carlos Martín Matozzo afirmó que "el balance de la gira fue muy positivo. Fuimos con las expectativas, obviamente de que el grupo se conozca, y que vaya creciendo en cuanto a lo que tiene ver las relaciones, la convivencia y creo que bueno, es en base a las distintas actividades que tuvimos ya sea en lo deportivo, lo social y grupal. Al ser una cantidad muy grande de chicos, de gente, el grupo entero nos organizamos muy bien, pudimos llevar una dinámica perfecta en el día a día".

image El staff técnico del plantel de CRAI, Aguilera, Pablo Martegani, Carlos Matozzo y Agustín Leiva en tierras sudafricanas.

Por su parte, Agustín Giménez, uno de los referentes del plantel Gitano subrayó que "la gira por Sudáfrica, la verdad es que ciento por ciento positiva. Creo fue una experiencia hermosa, increíble desde el primer momento que salimos. Este viaje nos sirve mucho de motor para poder afrontar este 2026 de la mejor manera posible, y en lo personal, creo que lo que me dejó la gira es haber cumplido un sueño, ya que siempre escuché hablar a mi viejo de la gira por Sudáfrica del 98 o de jugadores más grandes que hicieron la gira del 2012. La verdad es que cumplimos un sueño".

En cuanto a lo deportivo el entrenador comentó que "tuvimos entre 8 ó 9 entrenamientos, contando algunos Captain Runs antes de los partidos. Pudimos cumplir con las expectativas de todos los chicos y nuestras propias del staff, en cuanto a la programación, el contenido, la dinámica de los entrenamientos. Justo hubo una ola de carlos así que estuvo bastante fuerte el tema de entrenar siendo que no es lo que estamos acostumbrados. Pero con los profes, con los managers y demás, asistimos a los jugadores en cuanto a hidratación y todas esas cuestiones".

image Agustín Giménez, referente del plantel Gitano, destacó la importancia de haber hecho la gira.

"Los entrenamientos estuvieron organizados, fueron muy buenos, los días de partido con la experiencia de jugar allá con equipos de otros países, con otra cultura, con otro reglamento, por ahí hasta parecía rugby sudafricano que bueno todos conocemos por lo que vemos siempre en partidos de seleccionados o en partidos de equipos provinciales. Son muy frontales, con pelea siempre en los puntos de encuentro de todos lados, de costado, de arriba, de frente, pero bueno, la experiencia de tanto lo deportivo, de los entrenamientos como de los partidos nos sacaron a relucir también cuestiones que tenemos que estar y tener para estar a la altura del torneo local y afrontar de la mejor manera lo que se viene" comentó el ex primera línea Gitano.

El polifuncional back de CRAI, Agu Giménez, fue claro al señalar que "la verdad es que se cumplió con un sueño para el cual se trabajó mucho. Lo pudimos cumplir a un sueño de ir a un país como Sudáfrica, donde el rugby se respira a flor de piel, y la verdad que fue una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida haber podido realizar este viaje, con mi club, con mis amigos, pensando que nos sirve para el resto del año, y que el objetivo de amalgamar el grupo se cumplió satisfactoriamente".

Charly Matozzo, que dejó el bloque juvenil como entrenador y pasó a conducir el plantel superior, con lo que ello implica, en una institución más que exigente, destacó que "como siempre digo, viajar es la mejor inversión que hay, porque bueno, en este caso fue un viaje grupal con el club. Estuve 24-7 con mi staff, así que nos conocimos nosotros también bastante bien. Lo muy positivo fue que también conocimos a fondo a varios jugadores, fueron más de 100 chicos estar en el día a día. Convivir con ellos por ahí en el desayuno, en los almuerzos, en los tiempos digamos que no son los deportivos, que no son los de práctica o partido, hace que también conozcas al jugador mucho más".

image El plantel superior de la entidad de la autopista en uno de los recorridos por la tierra de los Springboks

Finalmente, el entrenador Gitano, manifestó que "creo que fue muy positivo para mi como ahora soy el entrenador del plantel superior haber llegado a conocer y convivir y a estar y relacionarme con la mayoría de los jugadores, así que yo destaco eso como algo totalmente positivo. Quiero dejar bien en claro que realmente esta experiencia me acercó mucho a todo el plantel entero. Será un año de muchos desafíos y esta gira nos da una inyección más que importante para hacerle frente juntos y bien unidos como debe ser".

La delegación de CRAI que realizó la gira por Sudáfrica

El plantel de CRAI que disfrutó de la gira por la tierra de los campeones del mundo es el que se detalla a continuación: Abraham, Francisco Alberto, Arenales, Galo Ayala, Fermín Badaraco, Juan Baialardo, Genaro Balestieri, Balma, Barcojo, Barrera, Facundo Beltramino, Bernal, Joaquín Beron, Briani, Bruschini, Bugnon, Búsico, Cáceres, Capisano, Anton Carlen, Carletti, Iñaki Carreras, Santiago Carreras, Castro, Cejas, Chaminaud, Chavez, Chemes, Colussi, Corti, De Boeck, Ramiro Del Sastre, Espenan, Estrada, Mateo Fauda, Fendrich, Fernández, Pablo Ferreyra, y Juan Cruz Fleitas.

También fueron parte de la delegación: Francisco Forgioni, Tadeo Franco, Fresco, Funes, José Gálvez, Elio Gariboldi, Germano, Giglioti, Agustín Giménez, Genaro Giombi, Benjamín Gómez Monzón, Justo González Viescas, Juan Cruz González Viescas, Santiago Grigolato, Ramiro Ibáñez, Ignacio Irastorza, Irigoyen, Iturraspe, Labath, Laco, Lattanzi, Joaquín Lerche, Gonzalo Liendo, Maciel, Maneiro, Melano, Melo, Michelini, Fernando Miguel, Nicasio Miguel, Lautaro Montini, Juan Moretti, Juan Martín Mufarrege, Tomás Mufarrege, Nieto, Olivera, Panza, Ignacio Parodi, Luca Pecce, Pelletán, Perego, Pérez, Ignacio Perona, Pierangeli, y Ponce.

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Además también viajaron Prazenica, Juan Cruz Pujato, Quinodoz, Raffa, Rego, Russi, Salazar, Salva, Sánchez, Ezequiel Scheiner, Luciano Simino, Tejerina, Tinembart, Máximo Torres, Traba, Santiago Ureta Cortez, Vidal, Nicolás Voigt, Wainer, Estanislao Walker y Santino Zampedri.

El grupo que acompañó al plantel lo integraron los dirigentes: Julio Tejerina (h, presidente), Ordano, Guastavino, Emilio Moreno, Hernán Olivera, Sebastián Funes, Salvador Damiani, Maciel, Mateo Busaniche (coordinador de la gira), Carlos Martín Mattozzo, Guillermo Aguilera, Pablo Martegani, Agustín Dalla Fontana, Marcelo Visuara y José Gelfuso.