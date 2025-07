CRAI tiene suspendida toda su actividad deportiva

En una semana muy triste para el rugby argentino, el santafesino, y en particular para toda la familia del CRAI por el fallecimiento de Jerónimo Fernández Bobbio , de solo 18 años, la entidad de la autopista este fin de semana no tendrá actividad deportiva.

Jerónimo Fernández Bobbio era integrante del plantel de Menores de 19 de CRAI, un back polifuncional con la virtud de haber sido un gran pateador, que fue operado por una lesión en la clavícula y hombro en Rosario y falleció a raíz de una complicación el martes. El rugby santafesino está de luto, y lógicamente la entidad de la autopista mucho más. Sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal en la siesta del miércoles, tras haber sido velado, ante una multitud que acompañó a la familia y amigos, en la funeraria de 25 de Mayo y Suipacha.

Por esta entendible y justificada razón, las actividades deportivas en el CRAI fueron suspendidas. Incluso la participación en los campeonatos de rugby y hockey en los que participan sus diferentes planteles serán reprogramados. Por otro lado, también fueron suspendidos todos los partidos de Menores 19 por el fallecimiento del jugador de CRAI y se dispuso un minuto de silencio en todos los partidos del interuniones de inferiores de esta fecha, esto es en M17, M16 y M15, y en los encuentros de M14.

En cuanto al Torneo Regional del Litoral, los compromisos que CRAI debía tener en primera, reserva y pre-reserva, por la 11° fecha del Top 9, ante Old Resian en la ciudad de Rosario no se disputarán. En el Dos Orillas de divisiones juveniles, por la segunda fecha de la Final Six en Menores de 19, en la Zona Campeonato y en la Zona Ascenso fueron postergados.

Los Gitanos debían jugar frente a Estudiantes de Paraná en el caso de la línea A, y ante el Paraná Rowing Club en el caso de la B. En Menores de 17, 16 y 15 debía visitar a Santa Fe Rugby A en Sauce Viejo, al igual que en Menores de 14.

En cuanto al Torneo Oficial de damas, por la segunda fecha, las Gitanas no jugarán sus respectivos compromisos. En el caso de la Zona Campeonato, CRAI debía visitar a El Quillá Azul en el Sergio Antoniazzi, mientras que por el Ascenso, iba a ser anfitrión de con la línea Blanca de Santa Fe Rugby Azul, pero ambos compromisos fueron postergados.