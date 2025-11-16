Uno Santa Fe | Ovación | Sinner

Sinner volvió a reinar en Turín: venció a Alcaraz y conquistó su segundo título del ATP Finals

El italiano se impuso en Turín frente al español por 7-6 (4) y 7-5 y se quedó con el título. Además, extendió su racha a 31 encuentros sin conocer la derrota.

16 de noviembre 2025 · 17:01hs
El nuevo capítulo del clásico moderno del tenis quedó en manos de Jannik Sinner, quien volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más dominantes del circuito. El italiano, número 2 del ranking mundial, derrotó al líder de la ATP, Carlos Alcaraz, por 7-6 (4) y 7-5, para consagrarse campeón del ATP Finals por segunda vez en su carrera, en una final vibrante que se extendió por dos horas en Turín.

Fue el sexto enfrentamiento del año entre ambos y, como ya empieza a ser costumbre, todos en instancias decisivas. Esta vez, Sinner mostró mayor solidez mental y precisión en los momentos calientes, mientras que Alcaraz, aunque estuvo competitivo de principio a fin, cometió errores en puntos clave y debió recibir atención médica por algunas molestias físicas. Incluso el encuentro estuvo detenido durante más de diez minutos por la indisposición de un espectador en el estadio.

Un partido ajustado, decidido por detalles

Alcaraz, que ya tenía asegurado cerrar la temporada como número uno del mundo, estuvo cerca de estirar la definición. En el segundo set llegó a quebrar y tener la ventaja, pero Sinner encontró respuestas inmediatas, se recuperó del mal momento y volvió a quebrar cuando el murciano flaqueó. Incluso Carlitos dispuso de otra oportunidad para forzar el tercer parcial, pero el italiano se sostuvo con un tenis implacable.

Dominio reciente y una rivalidad que crece

Con este triunfo, Sinner suma su segundo triunfo oficial de la temporada sobre Alcaraz tras el recordado duelo en Wimbledon, además de la victoria extraoficial en la Six Kings Slams de Arabia Saudita. El español había prevalecido este año en Roland Garros, US Open, Roma y Cincinnati.

El historial entre ambos ya suma 16 enfrentamientos, con ventaja para Alcaraz por 10-6, aunque Sinner volvió a acortar distancias con su actuación en suelo italiano.

Un especialista en Turín

Sinner defendió con éxito el título logrado en 2024 ante Taylor Fritz y continúa forjando un idilio con Turín. Lleva tres finales consecutivas en el torneo, incluida la derrota ante Novak Djokovic en 2023, y acumula un asombroso registro de 20 sets ganados de manera consecutiva en este certamen, una marca que refleja su absoluto dominio en la cancha dura italiana.

Sexto título del año y otra frustración española

Este triunfo representa el sexto título de Sinner en la temporada, coronando un año extraordinario. Para Alcaraz, en cambio, fue un golpe duro: sigue sin poder festejar en el ATP Finals, donde jugó su primera final sin poder quebrar una racha que persigue a España desde 1998, cuando Álex Corretja levantó el trofeo en Hannover tras vencer a Carlos Moyá.

En un duelo que ya forma parte de las grandes rivalidades de la época, Sinner dejó claro que quiere seguir acortando distancias y que, al menos en Turín, él es el dueño absoluto del escenario.

