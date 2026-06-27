Karina Milei respaldó a Adorni tras su renuncia: "Gracias por tu incansable trabajo"

La secretaria general de la Presidencia respaldó al ex jefe de Gabinete, destacó su gestión y calificó como "inmerecido" el momento que atraviesa

Tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó un mensaje en sus redes sociales para despedir al ahora ex funcionario y expresarle su respaldo en medio de la crisis que derivó en su salida del gobierno.

La hermana del presidente Javier Milei agradeció el trabajo realizado por Adorni tanto como vocero presidencial como al frente de la Jefatura de Gabinete y destacó su compromiso con el proyecto libertario. "Gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven", escribió.

En el mensaje, Karina Milei también hizo referencia a la situación personal que atravesó el ex funcionario en los últimos meses, en línea con los argumentos que Adorni expuso en la carta de renuncia que difundió este sábado.

El mensaje de Karina Milei en X

Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven. Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido–… https://t.co/2TJlK7eTv5 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) June 27, 2026

"Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil —e inmerecido— momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo", expresó.

La publicación constituye el primer pronunciamiento de la secretaria general tras la salida de Adorni y representa un respaldo explícito al ex jefe de Gabinete, quien atribuyó su renuncia al hostigamiento mediático y al impacto que esa situación tuvo sobre su entorno familiar.

Karina Milei cerró su mensaje con un reconocimiento político a quien integró el núcleo más cercano del Gobierno desde el inicio de la gestión. "Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme", concluyó.