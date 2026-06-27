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De Patricia Bullrich a la UCR: las repercusiones políticas tras la renuncia de Manuel Adorni

La renuncia de Manuel Adorni generó reacciones de todo el arco político. Mientras el oficialismo lo respaldó, la oposición reclamó que avancen las causas judiciales

27 de junio 2026 · 20:05hs
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Patricia Bullrich

Patricia Bullrich, una de las figuras del gobierno que había pedido que Adorni dé un paso al costado.

La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete generó inmediatas reacciones en el arco político. Mientras referentes de La Libertad Avanza respaldaron al ahora ex funcionario y destacaron su gestión, dirigentes de la oposición aprovecharon la salida para cuestionar su permanencia en el cargo y reclamaron que la Justicia avance con las investigaciones que lo involucran.

Una de las primeras en pronunciarse fue la ministra de Seguridad y senadora nacional electa por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien publicó un breve mensaje de respaldo.

"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", escribió en sus redes sociales, en una definición interpretada como un apoyo tanto a la decisión adoptada por el Gobierno como al propio Adorni

n la misma línea, los diputados nacionales de La Libertad Avanza por Santa Fe, Romina Diez y Nicolás Mayoraz, compartieron en sus cuentas de X el mensaje que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había dedicado al ex jefe de Gabinete tras oficializarse su salida.

Las críticas de la oposición

La oposición reaccionó con un tono muy distinto. La Unión Cívica Radical (UCR) difundió un comunicado en el que sostuvo que "la salida de Adorni debió producirse hace meses" y vinculó esa postura con las investigaciones judiciales que enfrenta el ex funcionario.

"Un crecimiento patrimonial inexplicable y una sucesión de mentiras que, lejos de aportar claridad, sólo sembraron más confusión, lo volvieron incompatible con una de las máximas responsabilidades institucionales de la República", expresó el partido.

En el mismo texto, el radicalismo reclamó que continúen las investigaciones judiciales. "Ahora es la hora de la Justicia: un proceso transparente, rápido y justo, sin presiones de ningún tipo, que esclarezca cómo cambió en tan poco tiempo el estilo de vida del jefe de Gabinete. Porque la honestidad no se declama: se demuestra con ejemplaridad. Y la ejemplaridad en el ejercicio del poder no es negociable", señaló.

También se expresó el diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulón (Partido Socialista), quien publicó un mensaje dirigido al presidente Javier Milei.

"Fin. Cien días tapando el sol con las manos. Más temprano que tarde, finalmente te quemaste, @JMilei. Se terminó la farsa. Más de tres meses mintiéndole a la sociedad argentina y al Congreso. ¡Que la Justicia avance!", escribió en sus redes sociales.

Por su parte, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, optó por compartir una tradicional placa del canal Crónica con una única palabra: "Fin".

El respaldo oficialista llegó hasta el final

Desde marzo, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sostuvieron públicamente a Adorni frente a las denuncias y cuestionamientos que se acumulaban sobre su patrimonio y su situación judicial.

Sin embargo, el creciente desgaste político, la presión derivada de las investigaciones judiciales y el aislamiento que comenzó a evidenciarse dentro del propio gobierno terminaron precipitando la salida del funcionario, oficializada este sábado con la presentación de su renuncia.

Bullrich Adorni renuncia redes sociales Oposición
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