Uno Santa Fe | Ovación | AFA

Cronología de un fin de año complejo para la AFA

Con polémicas dentro de la cancha y la Justicia al acecho, la AFA cierra un 2025 complicado. Qué papel juga Sur Finanzas.

29 de diciembre 2025 · 11:36hs
Cronología de un fin de año complejo para la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cierra un año dificil con polémicas dentro de la cancha y con la Justicia investigandola en medio de la causa que la relaciona con la empresa Sur Finanzas.

Desde un principio, el ente madre del fútbol argentino inició el año en una disputa con el Gobierno Nacional encabezado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, por la introducción de las Sociedades Anónimas Deportivas con Estudiantes de La Plata como bandera y el magnate estadounidenste Foster Gillett como inversor.

Para fortuna de la AFA, la discusión se diluyó con el desarrollo del año y Gillett desapareció de un día para el otro, volviendo a dejar a Estudiantes de La Plata a merced de su dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón y al Gobierno sin poder ganar su batalla de meter a las SAD en el fútbol argentino.

Por ello, el ente madre del fútbol argentino vivió gran parte del año con suma tranquilidad y un normal desarrollo de sus competencias y selecciones.

Sin embargo, las críticas al presidente Claudio Tapia crecieron exponencialmente a principios de noviembre cuando, en los playoffs por el segundo ascenso a la Liga Profesional, Deportivo Madryn le ganó 1-0 a Deportivo Morón con pólemicos fallos árbitrales, con el entrenador del ´Gallo´, Walter Otta, suspendido por una “fake news”, jugadores moronenses reprimidos por la Policia y una declaración del presidente de los sureños, Ricardo Sastre, a la Agencia Noticias Argentinas: “Con Tapia y Toviggino se nos hace más fácil”.

Tan solo un día después de este partido, la polémica viajó hasta el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer que Barracas Central, el equipo de Matías Tapia, empate 1-1 con Huracán y clasifique a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Peor aún fue lo que sucedió el viernes de esa semana cuando, en una reunión de Cómite Ejecutivo y sin votación formal de los representantes, el Rosario Central de Ángel Di María fue coronado como campeón de Liga por ser el que más puntos sumó en la tabla anual de esta temporada.

Esto generó la indignación de gran parte del fútbol argentino salvo de varios dirigentes obsecuentes y, sin retroceder un paso, la AFA obligó a Estudiantes de La Plata a hacerle el pasillo de campeón a Rosario Central en el partido correspondiente de octavos de final en la provincia de Santa Fe.

En una imagen que recorrió el mundo, el ´Pincha´ hizo el pasillo pero de espaldas como señal de repudio a los rosarinos y, por si fuese poco, les ganaron 1-0 con gol del colombiano Edwin Cetré.

Esto le trajo consecuencias a los jugadores de Estudiantes de La Plata que fueron sancionados con dos fechas de suspensión, a cumplirse en el próximo Torneo Apertura, y seis meses de inhabilitación al presidente Verón por incentivar a los futbolistas a cometer ese acto.

Con el foco puesto en los arbitrajes tanto en la Liga Profesional como en la Primera Nacional, estos se normalizaron y dejaron la definición de ambos torneos en manos de los futbolistas.

Finalmente, Deportivo Madryn perdió el ascenso a la élite del fútbol argentino ante Estudiantes de Rio Cuarto y el ´Pincha´ de La Plata terminó conquistando el Torneo Clausura al vencer 5-4 en penales a Racing en Santiago del Estero, con su presidente Verón sin poder recibir la medalla de campeón por su inhabilitación.

Por si fuese poco en un año en el que Estudiantes optó por combatir a la AFA, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez ganó el sábado el Trofeo de Campeones al vencer 2-1 a Platense en el estadio Único de San Nicolás.

Sur Finanzas, presente en el conflicto con la AFA

Si bien se equilibró a la fuerza lo deportivo en estos últimos días, en paralelo explotó lo institucional ya que la Justicia apuntó a la empresa Sur Finanzas, relacionada fuertemente con la AFA, por el traspaso de Agustín Urzi de Banfield a Juárez de México.

Esta investigación salpicó, adrede o no, al ente madre del fútbol argentino que recibió allanamientos en la sede de la calle Viamonte en el centro porteño y en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. Este mismo procedimiento les tocó a casi 30 clubes relacionados a la financiera, entre ellos San Lorenzo, Independiente y Racing.

Días después, la Justicia ordenó allanar una quinta en el municipio bonaerense de Pilar la cual supuestamente está relacionada con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Allí, se secuestró 54 autos, 45 de ellos de lujo, además de siete motos y dos kartings.

Entre los autos más caros se encuentran un Porsche 911 Carrera, un Audi R8 5.2 Plus Quattro 2018, otro Porsche Carrera S y una Ferrari F430, valuados en US$480.200, 396.800, 387.600 y 280.000, respectivamente.

Ante esto, quién apareció para ofrecerle pelea a la resistencia de la dirigencia de la AFA fue la senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que denunció a Tapia y Toviggino ante el Tribunal de Ética de la Conmebol para que los investiguen.

Esto generó un ida y vuelta en redes sociales entre Bullrich y Toviggino que, sin pelos en la lengua, atacó a la ex Ministra de Seguridad con la empresa “Tostado”, presidida por su hijo y acusada de utilizar cheques sin fondos y facturaciones millonarias.

El 2026 será un año más que movilizante para la AFA ya que la selección mayor de fútbol disputará la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá donde deberá defender el título de campeón, algo que la Argentina en su totalidad desea que suceda.

AFA Sur Finanzas Javier Milei
Noticias relacionadas
ariel sclafani, dirigente de afa: la reserva moral del pais esta en los chicos

Ariel Sclafani, dirigente de AFA: "La reserva moral del país está en los chicos"

atentos colon y union: la afa estipulo los sueldos minimos de los jugadores profesionales

Atentos Colón y Unión: la AFA estipuló los sueldos mínimos de los jugadores profesionales

A Central la AFA le otorgó el título de campeón de la Liga 2025 por haber sumado más puntos que ningún equipo. 

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

la afa confirmo un 2026 con ocho titulos en juego

La AFA confirmó un 2026 con ocho títulos en juego

Lo último

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Último Momento
Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

Ovación
Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por un momento institucional muy peligroso

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por "un momento institucional muy peligroso"

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"