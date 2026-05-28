Polémica en la Copa Argentina: Racing le pidió a la AFA jugar después del Mundial

Racing quedó envuelto en una polémica en la Copa Argentina, ya que le habría pedido a AFA que el cruce con Defensa y Justicia sea después del Mundial

Racing quedó envuelto en una gran polémica en la Copa Argentina , ya que su dirigencia le habría pedido a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) que el partido ante Defensa y Justicia, correspondiente a los 16avos de final, se lleve a cabo después del Mundial 2026.

El pedido de Racing se da luego de que los dirigentes de la Academia se enteraran que River y Boca podrían llegar a contar con este beneficio.

Sin embargo, la situación para Racing no es tan fácil ya que, a diferencia de lo que ocurre con River y Boca, los de Avellaneda ya tienen el partido ante Defensa y Justicia programado para este domingo a las 19 en Jujuy.

En caso de que finalmente se suspenda este enfrentamiento, se terminará el semestre para ambos equipos. La Academia viene de tener unos meses para el olvido, ya que tuvo una floja actuación en el Torneo Apertura, mientras que en la Copa Sudamericana protagonizó un verdadero papelón al quedar eliminado en la fase de grupos.

Defensa y Justicia, por su parte, no disputó competencias internacionales en este 2026 y en el Torneo Apertura ni siquiera clasificó a los playoffs.