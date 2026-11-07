Cuadrangular repechaje: victorias de El Quillá y CUST A

El Quillá venció a Colón por 80-55 en el Cuadrangular Repechaje, en tanto que CUST A superó a Unión por 78-73.

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Arrancó el cuadrangular repechaje donde dos elencos mantendrán la categoría en el Torneo Oficial Prefederal que organiza la Asociación Santafesina de Básquet.

En el Coloso del Lago, El Quillá impuso condiciones desde el salto inicial ante Colón (SF).

Por su parte, en el Pay Zumé, CUST A hilvanó una cotizada victoria frente a Unión (SF).

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUADRANGULAR REPECHAJE

Fecha 1 - Viernes 6 de noviembre

CUST A 78 ( Mauricio Bigliani 18) - Unión (SF) 73 (Francisco Alonso 16)

El Quillá 80 (Matías Manattini 19) - Colón (SF) 55 (Bautista Debona 13)