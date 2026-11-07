Arrancó el cuadrangular repechaje donde dos elencos mantendrán la categoría en el Torneo Oficial Prefederal que organiza la Asociación Santafesina de Básquet.
Cuadrangular repechaje: victorias de El Quillá y CUST A
El Quillá venció a Colón por 80-55 en el Cuadrangular Repechaje, en tanto que CUST A superó a Unión por 78-73.
Por Ovación
7 de noviembre 2026 · 09:55hs
En el Coloso del Lago, El Quillá impuso condiciones desde el salto inicial ante Colón (SF).
Por su parte, en el Pay Zumé, CUST A hilvanó una cotizada victoria frente a Unión (SF).
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUADRANGULAR REPECHAJE
Fecha 1 - Viernes 6 de noviembre
CUST A 78 ( Mauricio Bigliani 18) - Unión (SF) 73 (Francisco Alonso 16)
El Quillá 80 (Matías Manattini 19) - Colón (SF) 55 (Bautista Debona 13)