Se tachó otro casillero del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

En otro adelanto de la última fecha, Cosmos derrotó a Juventud Unida de Candioti por 5 a 2. El cruce por el ascenso entre Alto Verde y San Cristóbal cambió de escenario.

Cosmos FC se impuso a Juventud Unida de Candioti en el adelanto de la fecha 11 del Clausura Lautaro Fagioli.

Se disputó otro encuentro válido por la última fecha del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En el predio Nery Pumpido, en un partidazo, Cosmos se impuso a Juventud Unida de Candioti por 5 a 2 bajo el arbitraje de Gastón Freyre.

Vale recordar que en el otro adelanto disputado por la participación de Colón de San Justo en el Regional Amateur, el Conquistador se impuso a Las Flores II por 2 a 1 en el estadio Alberto Garau. El grueso de la undécima jornada se disputará este sábado, con el foco puesto en el clásico entre Colón y Unión, y lo que pasa con los equipos que luchan por no descender.

Victoria de Cosmos en el predio Nery Pumpido

Por la última fecha del Clausura Lautaro Fagioli, en el predio Nery Pumpido, en un partido muy intenso y con muchos goles, Cosmos FC derrotó por 5 a 2 a Juventud Unida de Candioti. Los goles para el conjunto de Recreo fueron convertidos por Diego Fornillo en dos ocasiones, Santiago Aragón, Ariel Lozano y Alexis Díaz, mientras que para los de Candioti lo hicieron Santino Gazzano y Federico Farherr.

La escuadra conducida por Martín Binni cortó la racha de haber cosechado cinco empates en continuado, el último había sido el pasado miércoles en el cotejo reccuperado de la octava fecha cuando igualó 1 a 1 con la Universidad del Litoral 1 a 1. Por el lado del conjunto de Martino Petitti se trató de la tercera derrota consecutiva tras haber caído frente a la Universidad del Litoral por la mínima diferencia y frente a Independiente de Santo Tomé por 4 a 2.

Las posiciones de la Zona A quedaron provisoriamente de esta forma: Colón de San Justo 21, Universidad 19, Nobleza y Juventud Unida 17, Cosmos 15. Colón 14, Ateneo Inmaculada 13, Independiente 11, Newell´s 10, Sportivo Guadalupe 8, Las Flores II 2.

En la presente jornada de sábado 7 de noviembre la fecha 11 se completará con los siguientes cotejos: Universidad con Ateneo Inmaculada, Independiente con Sportivo Guadalupe, Newell's con Nobleza, Gimnasia con Ciclón Norte, El Quillá con La Salle Jobson, Academia Cabrera con Ciclón Racing, Nacional con La Perla del Oeste, Deportivo Santa Rosa con Sanjustino. El interzonal lo animarán Colón con Unión en el predio 4 de Junio.

Cambio de escenario para un choque del octogonal

Tal como estaba previsto este sábado comenzará a disputarse el Octogonal que determine al campeón del torneo Clausura 2026 de la Segunda División de la Liga Santafesina: Con todos los partidos en simultáneo y con solamente las Primera, este será el cronograma para los Cuartos de Final, resaltando que el choque entre Defensores de Alto Verde y San Cristóbal de Ángel Gallardo cambió de escenario.

Por el ingreso de agua en la cancha ubicada en el distrito costero, el cruce que deben animar Defensores de Alto Verde con San Cristóbal se disputará a partir de las 16 en el estadio Eladio Romero Rosso de Sportivo Guadalupe, y no en el escenario ubicado a la vera de la calle Demetrio Gómez. Será a partir 16, como el resto de los encuentros, y con el arbitraje de Rubén Fernández.

Los otros tres cotejos del octogonal lo animarán: Santa Fe FC jugará con El Pozo bajo el referato de Carlos Céspedes, mientras que en Casa Turquesa, Nuevo Horizonte se medirá con Vecinal Gálvez de Sauce Viejo con el arbitraje de Iván Chazarreta. Además, en el Tesoro Ferrero, Atenas de Santo Tomé lo hará con Banco Provincial con el arbitraje de Matías Pereyra.

Síntesis: Cosmos 5- Juventud Unida 2

Cosmos: Tomás Perujo, Franco Quiroga, Joaquín Schaller, Ramio Rodríguez, Ayrton Rodríguez, Guillermo Previale, Agustín Menna, Lautaro Wedertz, Diego Fornillo, Cristian Taborda y Santiago Aragón. DT: Martín Binni. Suplentes: Tomás Birollo, Fabricio Massara, Alejandro Belén, Ariel Lozano, Alexis Díaz, Juan Martínez y Luciano Pereyra.

Juventud Unida de Candioti: Dylan Galván, Hernán Del Sastre, Mateo Mena, Francisco Lexes, Valentino Pieruccioni, Tomás Dandolo, Santino Gazziano, Lucas Bonadeo, Lionel Flores, Federicco Farherr y Santiago Macua. DT: Martino Petitti. Suplentes: Emiliano Gómez, Facundo Hinososa, Nahuel Altamirano, Alejandro Aquino, Lucas Sacavino, Eros Méndez y Tomás Cassino.

Goles: Diego Fornillo x 2, Santiago Aragón, Ariel Lozano y Alexis Díaz (C); Santino Gazzano y Federico Farherr (JU).

Amonestados: Guillermo Previale, Santiago Aragón (C); Mateo Mena, Santiagno Gazzano, Santiago Macua, Facundo Hinososa, Francisco Lexes (JU).

Cancha: predio Nery Pumpido

Árbitro: Gastón Freyre.