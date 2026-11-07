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Torneo Prefederal: los anfitriones picaron en punta por cuartos de final

Sanjustino venció a República, Rivadavia aplastó a Banco Provincial y Almagro A le ganó a Colón (SJ), por los cuartos de final del Torneo Oficial Prefederal.

Ovación

Por Ovación

7 de noviembre 2026 · 10:04hs
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Torneo Prefederal: los anfitriones picaron en punta por cuartos de final

Prensa Sanjustino

Sanjustino, Almagro A y Rivadavia Juniors se alzaron con los primeros puntos en sus respectivas series, al mejor de tres, correspondientes a los cuartos de final del Torneo Oficial Prefederal.

El Matador y las Águilas debieron batallar ante República y Colón (SJ), respectivamente. Por su parte, el Rojo vapuleó a Banco en el Cerati.

La serie entre Alma Juniors y Gimnasia disputará su primer punto el domingo en Esperanza.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 1

Viernes 6 de noviembre

Sanjustino 70 (Matías Fleury 16) - República del Oeste 59 (Franco Albizzatti 19) (serie 1-0)

Rivadavia Juniors 110 (Joaquín Cabre 18) - Banco Provincial 56 (Alejo Suñe 16) (serie 1-0)

Almagro A 75 (Leonardo Strack 20) - Colón (SJ) 68 (Román Marchisio 16) (serie 1-0)

Domingo 8 de noviembre

21.30 Alma Juniors vs. Gimnasia

Prefederal Sanjustino Rivadavia
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