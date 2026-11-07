Sanjustino, Almagro A y Rivadavia Juniors se alzaron con los primeros puntos en sus respectivas series, al mejor de tres, correspondientes a los cuartos de final del Torneo Oficial Prefederal.
Torneo Prefederal: los anfitriones picaron en punta por cuartos de final
Sanjustino venció a República, Rivadavia aplastó a Banco Provincial y Almagro A le ganó a Colón (SJ), por los cuartos de final del Torneo Oficial Prefederal.
Por Ovación
7 de noviembre 2026 · 10:04hs
El Matador y las Águilas debieron batallar ante República y Colón (SJ), respectivamente. Por su parte, el Rojo vapuleó a Banco en el Cerati.
La serie entre Alma Juniors y Gimnasia disputará su primer punto el domingo en Esperanza.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 1
Viernes 6 de noviembre
Sanjustino 70 (Matías Fleury 16) - República del Oeste 59 (Franco Albizzatti 19) (serie 1-0)
Rivadavia Juniors 110 (Joaquín Cabre 18) - Banco Provincial 56 (Alejo Suñe 16) (serie 1-0)
Almagro A 75 (Leonardo Strack 20) - Colón (SJ) 68 (Román Marchisio 16) (serie 1-0)
Domingo 8 de noviembre
21.30 Alma Juniors vs. Gimnasia