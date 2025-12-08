El Torneo Clausura 2025 se encuentra en etapa de definición de playoffs, y quedó confirmada la final entre Racing y Estudiantes. La “Academia” viene de eliminar a Boca en la Bombonera, con el regreso al gol de Maravilla Martínez; mientras que el “Pincha” se quedó con un clásico platense histórico y sacó en semifinales a Gimnasia.
Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes
Racing y Estudiantes protagonizarán la final del Torneo Clausura. Ya está definida la sede, el día y la hora para el choque entre La Academia y el Pincha
8 de diciembre 2025 · 21:16hs
Cuándo y dónde se juega Racing vs. Estudiantes
Como el formato del certamen establece que la final sea a partido único. La sede ya estaba determinada: el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El partido se disputará el sábado 13 de diciembre, desde las 21, resta definir el árbitro
Así fueron las semifinales del Clausura 2025
Boca 0 - Racing 1
Gimnasia 0 - Estudiantes 1