Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Racing y Estudiantes protagonizarán la final del Torneo Clausura. Ya está definida la sede, el día y la hora para el choque entre La Academia y el Pincha

El Torneo Clausura 2025 se encuentra en etapa de definición de playoffs, y quedó confirmada la final entre Racing y Estudiantes. La “Academia” viene de eliminar a Boca en la Bombonera, con el regreso al gol de Maravilla Martínez; mientras que el “Pincha” se quedó con un clásico platense histórico y sacó en semifinales a Gimnasia.