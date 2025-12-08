Uno Santa Fe | Ovación | final

Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Racing y Estudiantes protagonizarán la final del Torneo Clausura. Ya está definida la sede, el día y la hora para el choque entre La Academia y el Pincha

8 de diciembre 2025 · 21:16hs
Racing y Estudiantes jugarán el sábado la final del Torneo Clausura.

Racing y Estudiantes jugarán el sábado la final del Torneo Clausura.

El Torneo Clausura 2025 se encuentra en etapa de definición de playoffs, y quedó confirmada la final entre Racing y Estudiantes. La “Academia” viene de eliminar a Boca en la Bombonera, con el regreso al gol de Maravilla Martínez; mientras que el “Pincha” se quedó con un clásico platense histórico y sacó en semifinales a Gimnasia.

Cuándo y dónde se juega Racing vs. Estudiantes

Como el formato del certamen establece que la final sea a partido único. La sede ya estaba determinada: el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El partido se disputará el sábado 13 de diciembre, desde las 21, resta definir el árbitro

Así fueron las semifinales del Clausura 2025

Boca 0 - Racing 1

Gimnasia 0 - Estudiantes 1

final Racing Estudiantes
Unión y Colón de San Justo se medirán el próximo miércoles 3 de diciembre en el predio liguista.

Se diagramó la disputa de la final del Clausura Norberto Serenotti

Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna sufriendo heridas graves.

Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna en el clásico ante Estudiantes y está grave

Manchester United goleó a Wolves.

Manchester United goleó a Wolves por la Premier League

Milan ganó y es líder en la Zona A.

Milan remontó un partidazo y volvió a ser el líder de la Serie A

