Gimnasia no dejó dudas, aplastó a Ferro y se metió en la final de la Liga Nacional

El Mens Sana derrotó con autoridad a Ferro Carril Oeste por 88 a 54 en el quinto juego de las semifinales y avanzó a la definición del torneo. El equipo patagónico jugará la tercera final de su historia.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia hizo valer toda su fortaleza como local y consiguió una clasificación histórica a las finales de la Liga Nacional. En el estadio Socios Fundadores, el conjunto patagónico derrotó de manera contundente a Ferro Carril Oeste por 88 a 54 en el quinto y decisivo partido de las semifinales.

El encuentro comenzó parejo, con ambos equipos intercambiando el liderazgo en el marcador. Anyelo Cisneros fue una de las principales referencias ofensivas del local, mientras que Valentín Bettiga mantuvo en partido a Ferro durante los primeros minutos. Sin embargo, en el cierre del primer cuarto apareció Martiniano Dato para que Gimnasia se llevara el parcial por 21 a 19.

A partir del segundo segmento, el Mens Sana tomó definitivamente el control del juego. Con una destacada tarea de Sebastián Carrasco y Emiliano Toretta, el equipo dirigido en Comodoro comenzó a ampliar la diferencia hasta llegar al descanso largo con una ventaja tranquilizadora de 51 a 33.

Dominio absoluto y boleto asegurado a la definición para Gimnasia (CR)

La segunda mitad mostró a un Gimnasia sólido en defensa y efectivo en ataque. Ferro nunca encontró respuestas para descontar y el dueño de casa siguió ampliando la brecha en el marcador. Marcos Chacón aportó energía y puntos para sostener el dominio de un equipo que cerró el tercer cuarto arriba por 71 a 46.

Con la historia prácticamente definida, el último período sirvió para que Gimnasia administrara la ventaja y celebrara junto a su gente una clasificación muy especial. Carlos Rivero terminó como máximo anotador del encuentro con 15 puntos, mientras que Alejandro Diez fue el goleador de Ferro con 12 unidades.

El contundente 88 a 54 reflejó lo sucedido en la cancha y confirmó el gran momento del conjunto patagónico, que alcanzó su tercera final en la máxima categoría del básquet argentino y volverá a pelear por el título de la Liga Nacional.