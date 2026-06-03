Marcha Ni Una Menos en Santa Fe: cortes de calles, desvíos de colectivos y boleto gratuito este miércoles

La movilización por el 11° aniversario de Ni Una Menos se realizará este miércoles 3 de junio en la ciudad de Santa Fe. Habrá cortes de tránsito, desvíos en líneas de colectivos y regirá el boleto gratuito entre las 16 y las 20 para quienes participen de la convocatoria.

La ciudad de Santa Fe será escenario este miércoles 3 de junio de una nueva edición de la marcha Ni Una Menos , a 11 años de la histórica movilización que marcó un punto de inflexión en la lucha contra las violencias de género en Argentina.

La concentración está prevista para las 16.30 frente a la Municipalidad de Santa Fe, en la intersección de Salta y 1° de Mayo, desde donde las organizaciones sociales, feministas y de la diversidad marcharán hasta la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno y los Tribunales provinciales.

Ante la convocatoria, la Municipalidad informó un operativo especial de ordenamiento vial, con cortes de calles, restricciones al tránsito y modificaciones en los recorridos de varias líneas del transporte urbano.

Cuál es la consigna de la marcha Ni Una Menos 2026

La movilización de este año se desarrollará bajo la consigna "Hartxs, cansadxs y endeudadxs, pero juntxs y organizadxs", una frase que busca reflejar el contexto social y económico actual y, al mismo tiempo, reafirmar la importancia de la organización colectiva frente a las distintas formas de violencia.

Desde la organización indicaron que la jornada estará enfocada en visibilizar reclamos relacionados con la prevención de las violencias, el acceso a la justicia y la continuidad de las políticas públicas de asistencia y protección para víctimas.

También expresaron preocupación por recientes casos de femicidios y asesinatos de adolescentes ocurridos en distintas provincias del país, además de cuestionar el desfinanciamiento de programas de asistencia y las iniciativas que buscan modificar herramientas legales destinadas a proteger a las víctimas.

Defensa de la ESI y la Ley Micaela

Entre los principales ejes de la convocatoria también figuran la defensa de la Educación Sexual Integral (ESI) y la Ley Micaela, consideradas por las organizaciones como herramientas fundamentales para prevenir situaciones de violencia y promover una mayor capacitación en perspectiva de género dentro de los distintos organismos del Estado.

Cortes de tránsito y desvíos de colectivos en Santa Fe

Debido al desarrollo de la marcha, se implementarán modificaciones en el tránsito y en el servicio de transporte público.

De 16.30 a 17.30

La zona afectada será el sector de Salta y 1° de Mayo.

Los cambios previstos son los siguientes:

Línea 1 (ida): circulará por 1° de Mayo, Mendoza y San Jerónimo.

circulará por 1° de Mayo, Mendoza y San Jerónimo. Líneas 4 y 5 (ida): desvío por San Jerónimo, Lisandro de la Torre y Saavedra.

desvío por San Jerónimo, Lisandro de la Torre y Saavedra. Línea 9 (ida): recorrido por Juan de Garay, 9 de Julio y Mendoza.

recorrido por Juan de Garay, 9 de Julio y Mendoza. Líneas 3 y 15 (vuelta): circularán por 4 de Enero, Moreno, 9 de Julio, 1° Junta y 4 de Enero.

circularán por 4 de Enero, Moreno, 9 de Julio, 1° Junta y 4 de Enero. Línea 18 (ida): desvío por San Jerónimo, Salta, 9 de Julio y avenida Freyre.

desvío por San Jerónimo, Salta, 9 de Julio y avenida Freyre. Líneas 13 y 14 (ida): circularán por San Jerónimo, Salta, 9 de Julio, avenida Freyre y Salta.

Desde las 17.30 hasta la finalización de la marcha

La zona afectada será:

Urquiza , entre Salta y avenida General López.

, entre Salta y avenida General López. Avenida General López, entre Urquiza y San Jerónimo.

En ese tramo:

Línea 5 (ida): circulará por Salta y Saavedra.

Durante el corte de avenida General López y San Jerónimo

Líneas 3, 8, 10, 11 y 15 (ida): desvío por San Jerónimo, Monseñor Zaspe y 4 de Enero.

desvío por San Jerónimo, Monseñor Zaspe y 4 de Enero. Línea 16 (ida): circulará por San Jerónimo, Monseñor Zaspe, Urquiza y avenida General López.

circulará por San Jerónimo, Monseñor Zaspe, Urquiza y avenida General López. Líneas 2 y 8 (ida): recorrido alternativo por San Jerónimo, Monseñor Zaspe, 1° de Mayo, Amenábar y San Jerónimo.

Desde el municipio aclararon que, a medida que avance la movilización y se habiliten nuevamente las calles, las líneas retomarán sus recorridos habituales.

Boleto gratuito para asistir a la marcha

Además, la Municipalidad recordó que se encuentra vigente la Ordenanza N.º 12.555, que establece el boleto gratuito de colectivos para asistir a la marcha de Ni Una Menos.

El beneficio estará disponible este miércoles 3 de junio entre las 16 y las 20, con el objetivo de facilitar la participación de quienes deseen sumarse a la movilización en el centro de la ciudad.

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