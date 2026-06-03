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El padre de Agostina no dudó: "Hay más gente implicada en el asesinato de mi hija"

Gabriel Vega apuntó a Barrelier y su entorno durante una conferencia de prensa

3 de junio 2026 · 07:59hs
El padre de Agostina no dudó: hay más gente implicada

El padre de Agostina no dudó: "hay más gente implicada"

Gabriel Vega aseguró anoche que "hay más gente implicada" en el brutal femicidio de su hija Agostina, de 14 años, y sostuvo que Claudio Barrelier, el principal sospechoso del hecho, "no actuó solo".

Por tal motivo, remarcó que no va a descansar "hasta que estén todos presos", y dejó entrever que "hay más gente investigada, pero no podemos hablar para no entorpecer las actuaciones de la justicia", durante una conferencia de prensa que brindó en un hotel de Córdoba junto a su equipo de abogados, encabezados por Fernanda Alaniz.

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"Acá hay más gente implicada", ratificó Vega, quien admitió haber hablado con Barrelier en medio de su propia investigación, antes de que se hallaran los restos de su hija, descuartizados en un descampado en la zona de Ampliación Ferreyra, en la inmediaciones de la ciudad de Córdoba.

El padre de Agostina dijo que Barrelier "no actuó solo"

El padre de la adolescente dijo que Barrlier "no actuó solo", y agregó: "mintió, y la persona que estaba al lado, también", en referencia a Soledad, la pareja del sospechoso del crimen, quien habría facilitado el vehículo en el cual –supuestamente– el hombre cargó los restos de la adolescente.

"A ese hijo de p... ni siquiera lo puedo nombrar. Lamentablemente, nos cruzamos con un hijo de p…., un enfermo, pero las vas a pagar. Es un psicópata, nunca debió salir de la cárcel", aseveró Vega sobre Barrelier, quien estuvo preso, acusado de abuso.

Por otra parte, y al hacer un breve perfil de su hija, el hombre indicó que "Agostina era una nena feliz, pero muy confiada. Ojalá esto sirva para que no se repitan estos hechos, hay muchos chicos en situación de vulnerabilidad".

Asimismo, expresó su disgusto por "la morbosidad de algunos medios", en torno a la intimidad de su hija: "hasta dijeron que estaba embarazada...", se quejó, y pidió "respeto" porque "las versiones le hacen mal a toda la familia, a mí, a su madre y sus abuelos".

•LEER MÁS: Habló Miguel, el abuelo de Agostina Vega: "El que le hizo esto a mi nieta es un animal"

La palabra de Miguel, abuelo de Agostina

Miguel Heredia, abuelo de la adolescente asesinada, señaló: "Esto no puede quedar así, el responsable debe pagar", y admitió no saber "si hay más personas, no lo sé, ojalá tuviera algún indicio".

Además, y en declaraciones al canal La Nación +, no dudó en afirmar: "A mi hija la boludearon", cuando fue a hacer la denuncia por la desaparición de la chica, ya que la hicieron esperar varias hora sin darle una respuesta: "(la policía) tenía que salir al toque, y no lo hizo".

"No olviden a mi nieta, que no haya más agostinas, esto tiene que servir para algo. Que cambie algo, se atravesó un enfermo en nuestra vida, un degenerado", concluyó.

Agostina Claudio Barrelier descuartizados femicidio
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