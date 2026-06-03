Gimnasia completó el cuadro de las Finales de La Liga Nacional

El Mens sana se quedó con la serie semifinal ante Ferro por 3-2 y se enfrentará a Quimsa en la definición de la temporada 2025/26.

La Liga Nacional ya tiene definidos a los protagonistas de su serie por el título. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia logró imponerse en el quinto y decisivo partido frente a Ferro Carril Oeste, cerró la semifinal por 3-2 y se convirtió en el segundo finalista de la temporada 2025/26.

La serie fue una de las más parejas y emocionantes de toda la postemporada. Tras los primeros cuatro encuentros, ambos equipos llegaron igualados 2-2 al duelo decisivo, luego de repartirse victorias tanto en Comodoro Rivadavia como en Caballito. Finalmente, el Mens sana logró quedarse con el punto más importante de la temporada y avanzar a la definición.

Del otro lado ya esperaba Quimsa, que aseguró su clasificación tras superar a Boca Juniors por 3-1 en la otra semifinal. La Fusión contará con ventaja de localía durante toda la serie decisiva por haber finalizado en el primer puesto de la fase regular.

Las Finales se disputarán al mejor de siete partidos con formato 2-2-1-1-1. Los dos primeros encuentros tendrán lugar en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, mientras que los juegos 3 y 4 se disputarán en el estadio Socios Fundadores, en Comodoro Rivadavia. En caso de ser necesarios más partidos, la serie continuará alternando localías hasta un eventual séptimo encuentro.

Calendario de las Finales de la Liga Nacional

Juego 1 | Sábado 6/6 | 19.00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2

| Sábado 6/6 | 19.00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2 Juego 2 | Lunes 8/6 | 21.00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2

| Lunes 8/6 | 21.00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2 Juego 3 | Jueves 11/6 | 21.00 hs | [Socios Fundadores | TyC Sports 2

| Jueves 11/6 | 21.00 hs | [Socios Fundadores | TyC Sports 2 Juego 4 | Sábado 13/6 | 21.00 hs | [Socios Fundadores | TyC Sports 2

| Sábado 13/6 | 21.00 hs | [Socios Fundadores | TyC Sports 2 Juego 5* | Miércoles 17/6 | 22.10 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2

| Miércoles 17/6 | 22.10 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2 Juego 6* | Sábado 20/6 | 21.00 hs | [Socios Fundadores | TyC Sports 2

| Sábado 20/6 | 21.00 hs | [Socios Fundadores | TyC Sports 2 Juego 7* | Martes 22/6 | 21.00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2

* En caso de ser necesario.