El cuerpo técnico se muestra optimista en relación a los jugadores lesionados

El panorama de la Selección Argentina a exactamente dos semanas del debut ante Argelia en el Mundial no es el ideal. Un total de nueve jugadores llegaron lesionados o con problemas físicos a Kansas , ciudad que está sirviendo de base para la delegación y donde ya realizó los primeros dos entrenamientos. Sin embargo, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni cree que todos recibirán el alta médica antes del estreno y que la lista de 26 futbolistas publicada el jueves pasado no recibirá modificaciones.

Tres de los nueve futbolistas que llegaron al límite desde lo físico se entrenaron con normalidad el primer día. Se trata de Julián Álvarez, Thiago Almada y Nico Paz. El primero se había torcido el tobillo en el partido de ida de las semifinales de la Champions League ante el Arsenal. Pese a que jugó infiltrado la vuelta, no tuvo más participación en la temporada. Su compañero de equipo, por otro lado, arrastraba una sobrecarga muscular producto de la acumulación de partidos. El talentoso mediapunta del Como también está mucho mejor de la contusión en la rodilla izquierda sufrida en el partido ante Hellas Verona.

De cara a la práctica del martes, la segunda en campo desde el arribo a Kansas, se sumó otra pieza importante: Cristian Romero. El Cuti había preocupado a todos con su salida entre lágrimas ante el Sunderland tras haber chocado con su propio arquero Antonín Kinský. El diagnóstico fue una lesión en el ligamento lateral de su rodilla derecha, que lo marginó de las canchas durante el final de una temporada en la que el Tottenham estuvo al borde de descender, pero que le permitió recuperarse a tiempo para el Mundial. Es probable que sume minutos en el segundo y último amistoso previo al certamen el próximo martes, desde las 22.00 en el Jordan-Hare Stadium de la Universidad de Auburn, ante Islandia.

Lionel Messi, Nahuel Molina y Leandro Paredes son tres de los que apuntan a ver minutos en el segundo amistoso. El capitán encendió las alarmas al salir del partido entre Inter Miami y Philadelphia Union tocándose el isquiotibial izquierdo. Pese a que solo tiene una sobrecarga y su presencia en el Mundial no corre riesgo, el cuerpo técnico no quiere arriesgarlo ante Honduras el próximo sábado y recién podría sumar algunos minutos frente a Islandia.

El lateral derecho, por su parte, sufrió un desgarro grado I en el isquiotibial izquierdo en el último partido de la temporada ante el Celta de Vigo. Se entrenará junto a sus compañeros en los próximos días y también podría estar frente a los europeos el martes. Su lugar en el equipo, tras un primer ensayo táctico, lo ocupó Nicolás Capaldo.

Los rumores decían que el capitán de Boca había sufrido un desgarro en el isquiotibial derecho durante la entrada en calor del duelo trascendental ante Universidad Católica que terminó con la eliminación del Xeneize en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La versión fue desmentida puertas adentro: padece una fuerte contractura que no le permitió jugar en plenitud. Podría descansar frente a Honduras con el objetivo de que llegue pleno al duelo ante Islandia.

Los dos más complicados son Emiliano Martínez y Gonzalo Montiel. Dibu sufrió la fractura del dedo anular de la mano derecha en la entrada en calor de la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo. Disputó el partido y luego no entrenó más. Pese a que es usual este tipo de lesiones en los arqueros y actualmente está con el dedo entablillado, no es el panorama ideal. Su presencia en el Mundial no corre peligro, pero podría ir al banco en el debut ante Argelia. En las últimas horas posteó una foto con el dedo entablillado y la mano vendada.

Cachete, por su parte, sufrió un desgarro grado II en el cuádriceps izquierdo en la semifinal del Torneo Apertura ante Rosario Central el pasado 16 de mayo. La lesión lo marginó de la final ante Belgrano y, pese a que los plazos le dan para llegar recuperado al Mundial, habrá que ver cómo responde a las exigencias. De todos es quien más corre riesgo de quedar afuera, aunque en el cuerpo técnico confían que llegará sin mayores dificultades. Eso sí, como se demostró en la previa de Qatar, si no está al 100% su lugar será de otro, tal y como ocurrió con Nicolás González y Joaquín Correa.