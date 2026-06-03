Uno Santa Fe | Ovación | Scaloni

Hay equipo: Scaloni paró a los 11 para el amistoso ante Honduras

El cuerpo técnico argentino busca evaluar el ritmo de juego de sus jugadores antes del estreno oficial en el Mundial 2026.

Ovación

Por Ovación

3 de junio 2026 · 08:06hs
Hay equipo: Scaloni paró a los 11 para el amistoso ante Honduras

La Selección argentina completó su segunda jornada consecutiva de entrenamientos en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, predio perteneciente al Sporting Kansas City de la MLS.

Lionel Scaloni dispuso una práctica táctica y formal de fútbol en la que delineó el primer once tentativo de cara al amistoso del próximo sábado ante Honduras, el cual se disputará en el Kyle Field de Texas.

Fiel a su metodología de gestión de cargas en la antesala de la cita mundialista, el nacido en Pujato optó por conformar un once titular compuesto por habituales titulares y futbolistas que actúan como alternativas de recambio dentro del seleccionado local.

En el arco, ante la preservación de Emiliano Martínez por su lesión en la mano izquierda, el arco fue ocupado por Gerónimo Rulli, quien asoma como el segundo arquero dentro de la nómina para este certamen y será el encargado de defender los tres palos en el primer examen en territorio norteamericano de cara a Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La línea defensiva estuvo compuesta por Nicolás Capaldo, que podría meterse en la lista debido a las lesiones musculares de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina; en la zaga central, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. Por último, Nicolás Tagliafico estuvo en el lateral izquierdo, demostrando ser una fija en el puesto.

En la mitad de la cancha, Scaloni ensayó con un tridente que sale de memoria: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. La intención es aceitar los circuitos de juego para el debut ante Argelia el 16 de junio.

Un ataque renovado de la Selección para el amistoso ante Honduras

Por su parte, el ataque exhibió una fisonomía renovada con Giuliano Simeone y Thiago Almada por los costados ante la ausencia de Lionel Messi y Julián Álvarez por problemas físicos; además, como única referencia de área estuvo Lautaro Martínez, de gran temporada en el Inter de Milán.

La selección argentina continuará con su agenda de entrenamientos antes de emprender el traslado hacia la localidad texana para afrontar el primero de sus dos desafíos preparatorios programados antes de su debut en el Mundial 2026.

Scaloni Honduras Scaloni
Noticias relacionadas
Scaloni repite a 17 jugadores que ya estuvieron en Qatar.

Scaloni repite 17 de los 26 nombres que llevaron a la Selección a lo más alto en Qatar 2022

scaloni sobre los jugadores que convocara: la renovacion no es un tema prioritario

Scaloni sobre los jugadores que convocará: "La renovación no es un tema prioritario"

scaloni abrio la puerta para agustin giay y lo ilusiona con el mundial 2026

Scaloni abrió la puerta para Agustín Giay y lo ilusiona con el Mundial 2026

tres futbolistas de la seleccion arribaron al pais y le dejaron un mensaje a scaloni

Tres futbolistas de la Selección arribaron al país y le dejaron un mensaje a Scaloni

Lo último

Fueron a visitar a una amiga a su casa de Nueva Pompeya y ella los entregó para que les roben

Fueron a visitar a una amiga a su casa de Nueva Pompeya y ella los entregó para que les roben

Artime rompió el silencio y reveló cómo está la negociación de Belgrano por Cardozo

Artime rompió el silencio y reveló cómo está la negociación de Belgrano por Cardozo

Unión fue eliminado por Atlético Paraná de la Copa Túnel Subfluvial

Unión fue eliminado por Atlético Paraná de la Copa Túnel Subfluvial

Último Momento
Fueron a visitar a una amiga a su casa de Nueva Pompeya y ella los entregó para que les roben

Fueron a visitar a una amiga a su casa de Nueva Pompeya y ella los entregó para que les roben

Artime rompió el silencio y reveló cómo está la negociación de Belgrano por Cardozo

Artime rompió el silencio y reveló cómo está la negociación de Belgrano por Cardozo

Unión fue eliminado por Atlético Paraná de la Copa Túnel Subfluvial

Unión fue eliminado por Atlético Paraná de la Copa Túnel Subfluvial

Santa Fe Rugby y CRAI van en busca del Trofeo de la Amistad

Santa Fe Rugby y CRAI van en busca del Trofeo de la Amistad

Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: qué cambia y qué seguirá igual tras la reforma impulsada por el Gobierno nacional

Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: qué cambia y qué seguirá igual tras la reforma impulsada por el Gobierno nacional

Ovación
Leo Spies cuestionó la salida de Colón de la Liga Argentina: Nos enteramos por las redes

Leo Spies cuestionó la salida de Colón de la Liga Argentina: "Nos enteramos por las redes"

Santa Fe Rugby y CRAI van en busca del Trofeo de la Amistad

Santa Fe Rugby y CRAI van en busca del Trofeo de la Amistad

Unión fue eliminado por Atlético Paraná de la Copa Túnel Subfluvial

Unión fue eliminado por Atlético Paraná de la Copa Túnel Subfluvial

Hay equipo: Scaloni paró a los 11 para el amistoso ante Honduras

Hay equipo: Scaloni paró a los 11 para el amistoso ante Honduras

Apertura A1: Gimnasia es el primer semifinalista del certamen

Apertura A1: Gimnasia es el primer semifinalista del certamen

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco