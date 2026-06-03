En el Juan Carlos Spies, Gimnasia superó a Almagro como visitante para instalarse en las semifinales del Torneo Apertura A1. Este miércoles continuará la acción en el Roque Otrino con streaming ASB y en el Enzo Scocco.
Apertura A1: Gimnasia es el primer semifinalista del certamen
Gimnasia dio la nota en el Juan Carlos Spies, donde venció por 78-73 a Almagro, paera meterse en las semifinales del Apertura A1.
Por Ovación
3 de junio 2026 · 07:39hs
TORNEO APERTURA A1 - CUARTOS DE FINAL
MARTES 2 DE JUNIO
Almagro 73 (Matías Felcaro 20) - Gimnasia 78 (Jeremías Salvatelli 16)
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO
21.30 Alma Juniors vs. Rivadavia Juniors
21.30 Colón (SF) vs. Colón (SJ)
JUEVES 4 DE JUNIO
21.30 Sanjustino vs. Unión (SF)
RONDA DEL 9° AL 11° PUESTO
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO
21.30 Banco Provincial vs.CUST A