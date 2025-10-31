Uno Santa Fe | Ovación | Sudamericana

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana 2025

El conjunto argentino regresa por tercera vez al partido definitorio donde enfrentará a uno de los grandes de Brasil.

31 de octubre 2025
Con mucha presencia argentina, Lanús y Atlético Mineiro disputarán la gran final de la Copa Sudamericana 2025.

El conjunto brasileño, que venía de ser subcampeón de la pasada edición de la Copa Libertadores, viene de eliminar a Independiente del Valle en semifinales. Es dirigido por el argentino Jorge Sampaoli.

En tanto, el “Granate” disputará su tercera final de este certamen, tras ser campeón en 2013 y perder con Defensa y Justicia en 2020. Viene de eliminar a la U de Chile.

Cuándo y dónde se juega Lanús vs Atlético Mineiro

La final única de la Copa Sudamericana 2025 se disputará el próximo el 22 de noviembre desde las 16. En un primer momento iba a jugarse en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), pero debido a inconvenientes logísticos, la Conmebol decidió trasladarlo al Estadio General Pablo Rojas, conocido como La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

