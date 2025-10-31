Uno Santa Fe | Ovación | Claudio Tapia

Tapia: "Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio"

El presidente de AFA Claudio Tapia le marcó la cancha a los dirigentes de San Lorenzo luego de una acalorada reunión

31 de octubre 2025 · 15:50hs
Claudio Tapia apuntó contra la dirigencia de San Lorenzo.

Claudio Tapia apuntó contra la dirigencia de San Lorenzo.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, convocó a la Comisión Directiva de San Lorenzo en Ezeiza y exigió una posición institucional clara ante los trascendidos sobre un eventual avance hacia un modelo de Sociedad Anónima Deportiva.

La advertencia de Tapia a la dirigencia de San Lorenzo

Además, Tapia pidió una solución interna, otorgó plazo hasta después del fin de semana para presentar una definición y remarcó que cualquier medida deberá ajustarse al estatuto y a la normativa vigente, que no habilitan la conformación de SAD en el fútbol argentino.

En el inicio del encuentro, Tapia afirmó contar con información sobre una supuesta firma vinculada a un proyecto para transformar a San Lorenzo en una Sociedad Anónima Deportiva, según informaron fuentes a Noticias Argentinas.

La gran novedad fue la aparición del expresidente Matías Lammens, desde septiembre de 2012 hasta diciembre de 2019, quien no se adentraba de lleno en la vida institucional del club desde antes de finalizar su mandato.

El dirigente Manuel Agote fue el causante del enojo de Tapia, ya que al protestar por la presencia de Moretti y Lammens en la misma sala, decidió abandonar la reunión al grito de “traidor” para el ex mandatario. Ante esto, el presidente de AFA sentenció que si la Inspección General de Justicia (IGJ) interviene el club, iba a desafiliar a San Lorenzo.

Frente a la consulta del dirigente Ulises Morales sobre el margen de acción de la Comisión Directiva, Tapia respondió que el club posee libertad para resolver su futuro, siempre dentro de las restricciones estatutarias que impiden avanzar hacia un esquema societario privado y sostuvo que la conducción deberá aclarar públicamente su posición para evitar especulaciones que puedan afectar la estabilidad institucional.

La reunión se extendió durante aproximadamente una hora. Tras la salida de Tapia, la Comisión Directiva continuó deliberando en privado, con la presencia de Marcelo Moretti.

A la reunión asistieron: Marcelo Moretti, Emiliano Rodríguez, Néstor Ortigoza, Sergio Costantino, Agote, Pablo Levalle, Leandro Goroyesky, Pablo García Lago, Sergio Tammer, Javier Allievi, Martín Cigna, Belén Lugones, Carina Farías, Horacio Arreceygor, Uriel Barros, Ulises Morales, Cristhian Evangelista, Damián Terzano, Soledas Boufflet, Lammens, Mateo Sagardoy, Mariano Marino y Marcelo Culotta.

Claudio Tapia San Lorenzo SAD
Noticias relacionadas
Víctor Blanco se expresó luego de la eliminación de Racing sin mencionar a Diego Milito.

¿Palo para Milito? El agradecimiento de Blanco al plantel y al cuerpo técnico de Racing

Auger-Aliassime se metió en semifinales del Masters 1000 de París.

Auger-Aliassime avanzó a las semifinales del Masters 1000 de París

Se pone en marcha el Campeonato Argentino Juvenil para el seleccionado santafesino.

Santa Fe debuta visitando a Córdoba por el Argentino Juvenil

se definen los finalistas y la permanencia en el torneo oficial

Se definen los finalistas y la permanencia en el torneo Oficial

Lo último

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

Conmoción en Coronda: investigan la muerte de una mujer y buscan con vida a su expareja

Conmoción en Coronda: investigan la muerte de una mujer y buscan con vida a su expareja

Tapia: Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio

Tapia: "Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio"

Último Momento
El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

Conmoción en Coronda: investigan la muerte de una mujer y buscan con vida a su expareja

Conmoción en Coronda: investigan la muerte de una mujer y buscan con vida a su expareja

Tapia: Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio

Tapia: "Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio"

El gobierno de Santa Fe actualizará salarios de los estatales pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

El gobierno de Santa Fe actualizará salarios de los estatales pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

En España aseguran que Joaquín Panichelli está en el radar del Barcelona

En España aseguran que Joaquín Panichelli está en el radar del Barcelona

Ovación
Ignacio Lago: Colón necesita un proyecto sólido, no sólo pensar en ascender

Ignacio Lago: "Colón necesita un proyecto sólido, no sólo pensar en ascender"

Unión recibe al bicampeón Boca en el Malvicino y busca prolongar su racha positiva

Unión recibe al bicampeón Boca en el Malvicino y busca prolongar su racha positiva

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

Santa Fe debuta visitando a Córdoba por el Argentino Juvenil

Santa Fe debuta visitando a Córdoba por el Argentino Juvenil

Tapia: Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio

Tapia: "Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio"

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros