En España aseguran que Joaquín Panichelli está en el radar del Barcelona

El goleador del Racing de Estrasburgo Joaquín Panichelli es furor en la Ligue 1: afirman que el club catalán lo sigue de cerca.

31 de octubre 2025 · 14:47hs
Barcelona continúa en la búsqueda de un nuevo atacante para renovar su ofensiva, y el nombre de Joaquín Panichelli se suma como una alternativa concreta. El goleador argentino del Racing de Estrasburgo, que se destaca en la Ligue 1 y comparte plantel con Valentín Barco, empezó a captar la atención del club catalán, según medios españoles.

Panichelli estaría en la mira del Barcelona

Mientras la dirigencia del Barça sueña con incorporar a Julián Álvarez, el alto costo del pase y el salario del delantero del Manchester City complican la operación. En ese contexto, el diario Mundo Deportivo señala que Panichelli representa una posibilidad más accesible, sin perder impacto en el área rival.

"Otra opción que está subiendo como la espuma en Europa es la del argentino Joaquín Panichelli, el goleador del Estrasburgo", escribió el medio catalán. El artículo resalta que su reciente gol de chilena en la UEFA Conference League recorrió el mundo, aunque lo más destacado es su rendimiento sostenido en el campeonato local.

Con 10 goles en 13 encuentros disputados, el exdelantero de River Plate lidera la tabla de artilleros de la Ligue 1 con nueve tantos. A sus 23 años, se convirtió en una de las figuras de un Racing de Estrasburgo que pelea arriba en la tabla, a pesar de contar con el plantel más joven de Europa: apenas 20,8 años de promedio.

El crecimiento del cordobés no pasó desapercibido para su entrenador, Liam Rosenior, quien lo comparó con una leyenda del fútbol inglés: "Es un delantero de la vieja escuela. Por su técnica y potencia, es el Alan Shearer de Argentina", declaró en conferencia de prensa.

Panichelli llegó al club francés después de un gran paso por el Mirandés de la Segunda División española, lo que llevó al Racing a invertir 20 millones de dólares en su fichaje y firmarle contrato hasta 2030. Con su potencia física (mide 1,87 m), capacidad de definición y presencia en el área, se convirtió en el faro ofensivo de un equipo que también compite en Europa.

El contexto institucional también potencia su irrupción: el Estrasburgo forma parte del grupo BlueCo, el mismo conglomerado que gestiona al Chelsea en la Premier League. La política del club se basa en fichar jóvenes con gran proyección, y los resultados ya comienzan a aparecer en el campo.

Al mismo tiempo, el buen presente de los argentinos en el club francés sigue generando interés internacional: Valentín Barco, surgido en Boca, también es seguido de cerca por el Bayern Múnich, otro gigante europeo que se suma a la lista de pretendientes.

